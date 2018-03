Kosmetik im Spannungsfeld zwischen Gesundheit und Schönheit

17. Sommerakademie der Österreichischen Apothekerkammer zum Thema Dermopharmazie und Kosmetik - 21. bis 23. Juni 2013 in Pörtschach

Wien (OTS) - Die Haut ist das größte Organ und mit durchschnittlich 14 Kilo auch das schwerste Organ des Menschen. Mit ihr nehmen wir unsere Umwelt wahr und erleben durch sie Berührungen, Hitze, Kälte, Schmerz. Die Haut nimmt aber auch eine wichtige Barrierefunktion ein und schützt den Körper vor Krankheiten, Sonne oder Austrocknung. Sie ist sozusagen der Schutzmantel des Körpers und macht pro Person rund 1,8 Quadratmeter aus. Neben ihren vielfältigen Funktionen prägt die Beschaffenheit der Haut auch das Erscheinungsbild einer Person. Ein frischer Teint beispielsweise lässt die Menschen gesund und jünger aussehen. Kosmetik soll die Haut unterstützen sowie die Gesundheit und das Wohlbefinden steigern.

Die diesjährige Sommerakademie der Österreichischen Apothekerkammer steht ganz unter dem Motto "Dermopharmazie und Kosmetik". Die Tagung beleuchtet dabei die Vielfalt der Dermopharmazie, die gegenwärtig einen wahren Boom erfährt, sowie die Zusammenarbeit von Apothekern, Ärzten und anderen Fachpersonen. Die Fortbildungsveranstaltung findet von 21. bis 23. Juni in Pörtschach statt, an der rund 400 Apothekerinnen und Apotheker teilnehmen.

Kosmetik: Pflege, Prävention und Heilung

Hautgesundheit ist für Apothekerinnen und Apotheker ein wichtiges Themengebiet. Vor allem da die Übergänge zwischen Pflege, Prävention und Therapie fließend sind und immer mehr Wirkstoffe sowohl für kosmetische als auch dermatologische Zwecke eingesetzt werden. "Die Grenzen zwischen pharmazeutischen und kosmetischen Pflegeprodukten verschwimmen. Begriffe wie Dermokosmetik, Dermopharmazie und Cosmeceuticals zeigen, dass Kosmetik ohne pharmazeutische Grundlagenforschung nicht mehr auskommt", erklärt Mag. pharm. Raimund Podroschko, Vizepräsident der Österreichischen Apothekerkammer. "Wir nutzen diese Fortbildung daher, um über Innovationen in der Dermatologie und Kosmetiktechnologie bis hin zu neuen Strategien in der magistralen Zubereitung zu informieren und mit renommierten Vortragenden im interdisziplinären und interprofessionellen Informationsaustausch zu diskutieren."

Apotheken auf einen Blick

In Österreich spielen die öffentlichen Apotheken eine wichtige Rolle als Gesundheitsnahversorger. Ob Großstadt, Kleinstadt oder Gemeinde: Die österreichischen Apotheken liefern Qualität auf höchstem Niveau. Das bestehende Apothekensystem garantiert eine flächendeckende Versorgung mit Arzneimitteln und stellt die Versorgung der Patienten in den Mittelpunkt. Insgesamt beraten 5.800 akademisch ausgebildete Apothekerinnen und Apotheker in 1.330 Apotheken die Bevölkerung in Gesundheitsfragen. Die Beratungskompetenz ist eine der zentralen Leistungen der Apotheker.

