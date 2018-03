Bundesjugendvertretung: Freiwillige Hilfe darf nicht zur Belastung für Jugendliche werden!

Hochwasserkatastrophe zeigt Notwendigkeit von Dienstfreistellung und rechtlicher Absicherung.

Wien (OTS) - Die Bundesjugendvertretung (BJV) hebt angesichts der Hochwasserkatastrophe die Solidarität und Einsatzbereitschaft junger Menschen hervor: "Die letzten Wochen haben einmal mehr gezeigt, wie sehr sich junge Menschen für die Gesellschaft einsetzen und bereit sind, sofort alles stehen und liegen zu lassen, wenn ihre Hilfe gefragt ist", so Johanna Tradinik. Die BJV-Vorsitzende weist darauf hin, dass dieses Engagement oft zu wenig gesehen wird:

"Freiwilliges Engagement von Jugendlichen passiert Tag für Tag in Österreich, auch abseits von Katastrophen, und reicht vom Krankentransport über Kinder- und Jugendarbeit bis zur Altenpflege."

Handlungsaufruf an Regierung!

Die BJV betont, dass die Freiwilligen immer noch mit vielen Herausforderungen und Problemen zu kämpfen haben: "Es ist sehr schwierig, freiwilliges Engagement mit Job oder Ausbildung zu vereinbaren. Wir fordern daher zusätzliche freie Tage für das freiwillige Engagement. Denn Hilfsbereitschaft darf nicht an Faktoren wie Urlaubsansprüchen oder Lohnentgang scheitern", so Tradinik. Darüber hinaus weist die Vorsitzende auf rechtliche Grauzonen hin, in denen sich die Freiwilligen bei ihrem Einsatz oft befinden. "Freiwillige leisten einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft. Das Mindeste, was ihnen zusteht, sind rechtliche Sicherheit und anerkannte Nachweise für ihre Kompetenzen. Auch Vergünstigungen für den Freizeitbereich haben sich in anderen Ländern bewährt. Hier ist jetzt die österreichische Politik am Zug, die Rahmenbedingungen für freiwilliges Engagement zu verbessern."

Inflationsanpassung für Organisationen notwendig!

Damit dieses Engagement überhaupt möglich ist, müssen auch die Freiwilligenorganisationen entsprechend ausgestattet sein:

"Während der Hochwasserkatastrophe haben viele unterschiedliche Jugendorganisationen sofort ihre Einsatzbereitschaft gezeigt und ihr Engagement in die Hochwasserhilfe gesteckt. Aufgrund der ausbleibenden Inflationsanpassung steht den Jugendorganisationen allerdings jedes Jahr weniger Geld zur Verfügung. So können sie häufig nicht so viele Menschen unterstützen und ausbilden wie gewünscht", erklärt Tradinik.

Bevölkerungsgruppen nicht gegeneinander ausspielen!

Deutliche Kritik übt die BJV an den jüngsten Versuchen, dieses Thema durch diskriminierende Aussagen gegenüber jungen Freiwilligen politisch zu nutzen: "Dass manche politische Gruppierungen versuchen, einzelne Bevölkerungsgruppen, die ihre Einsatzbereitschaft für die Gesellschaft unter Beweis stellen, zu diskriminieren und auszuschließen, verurteilen wir aufs Schärfste! Es ist erschreckend, dass manche Menschen nicht davor zurückschrecken, freiwillige HelferInnen, die sich für die Hochwasseropfer einsetzen, auf Grund ihrer Religion zu diskriminieren. Die große Dankbarkeit, die alle HelferInnen von den Betroffenen erfahren haben, zeigt aber, dass so ein Verhalten in Österreich keinen Platz hat", betont Tradinik abschließend.

