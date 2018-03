Johanniter-Kundenbetreuer wird Lebensretter

Glück im Unglück hatte ein Senior, der von Kundenbetreuer der Johanniter wiederbelebt wurde.

Wien (OTS) - Der Johanniter-Kundenbetreuer war am Mittwoch, dem 12. Juni gegen 12.30 auf dem Weg zur Rettungsstation in Wien-Währing, um Mittagspause zu machen. Ecke Kreuzgasse, Hildebrandgasse stürzte ein älterer Mann, drei couragierte Passanten halfen. Was die Ersthelfer nicht gleich bemerkten, dem ehemaligen Notfallsanitäter aber nicht entging: Der Mann hatte nur mehr eine Schnappatmung und musste sofort wiederbelebt werden. Mit Hilfe des Defibrillators, den der Kundenbetreuer im Auto hatte, konnte er den Senior erfolgreich reanimieren. Als die Rettung eintraf, war er bereits wieder bei Bewusstsein. Er wurde anschließend ins AKH gebracht.

"Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand ist schnelle Hilfe wichtig!

Je früher man mit der Wiederbelebung beginnt und einen Defibrillator einsetzen kann, desto besser sind die Überlebenschancen", erzählt der ehemalige Notfallsanitäter Friedrich Drechsler, der auch 6 Jahre lang Erste Hilfe unterrichtete.

Glück im Unglück hatte der Mann, weil der Erste-Hilfe-Profi zufällig zum richtigen Zeitpunkt mit einem Defibrillator ausgestattet zur Stelle war und die Ersthelfer bestens unterstützt haben.

Die Johanniter-Unfall-Hilfe zählt mit 770 Mitarbeitern und etwa 177.000 Einsätzen jährlich zu einer der führenden Rettungsorganisationen Österreichs. Ihre Leistungen reichen vom Rettungsdienst und Krankentransport, der Hauskrankenpflege und Akutpflege, den Erste-Hilfe-Ausbildungen bis zum Katastrophenschutz. 42.000 Förderer unterstützen die Arbeit der Johanniter. Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist ein Werk des evangelischen Johanniterordens und Mitglied der Diakonie Österreich.

