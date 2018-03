Tag der "Sprachen und Experimente" im Technischen Museum Wien

Mit einem "Tag der Sprachen und Experimente" läutete das Technische Museum Wien am 12. Juni 2013 die nächste Runde des mehrsprachigen Schulprojektes "Hereinspaziert" ein.

Wien (OTS) - Mit dem "Tag der Sprachen und Experimente", der zugleich die Abschlussveranstaltung für "Hereinspaziert 2012/13"war, wurde das Projekt "Hereinspaziert" für alle Besucher/-innen sichtbar und zugänglich gemacht.

Interessiert ließen sich Gabriele Zuna-Kratky (Direktorin Technisches Museum Wien) und Harald Nograsek (Generaldirektor der Verkehrsbüro Group) von den jungen Absolvent/-innen aus acht Wiener Volksschulen die Arbeiten in Sachen "Fliegen" und "Museum" präsentieren. Die "Stationen-Pässe" zur Teilnahme an den Experimenten wurden eifrig genutzt und die Kinder hielten zum Abschluss stolz ihre Urkunden in Händen. In der VIP-Lounge fand ein reger Informationsaustausch zwischen Expert/-innen aus dem Bildungssektor und Besucher/innen statt.

Dank der Unterstützung von Ruefa - der Reisebürokette von Österreichs führendem Touristikkonzern Verkehrsbüro Group - kann das Technische Museum Wien dieses Projekt auch im Schuljahr 2013/14 fortsetzen: Insgesamt sechs Schulklassen erhalten die Möglichkeit, kostenlos an "Hereinspaziert" teilzunehmen.

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4223

Rückfragen & Kontakt:

Technisches Museum Wien

Mag. Barbara Hafok

Mariahilfer Straße 212, 1140 Wien

Tel. 01/899 98-1200

barbara.hafok @ tmw.at

www.technischesmuseum.at/presse