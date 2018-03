JW-Roth: Erfolg für österreichische Jungunternehmer

Junge Wirtschaft erfreut über finale Umsetzung der GmbH-Reform

Wien (OTS/PWK408) - "Die langjährige Forderung der Jungen Wirtschaft nach einer GmbH-Reform wurde mit der gestrigen Beschlussfassung des Parlaments umgesetzt. Die Bundesregierung hat damit einen wichtigen und positiven Schritt für die zukünftige Entwicklung des heimischen Jungunternehmertums gesetzt. Durch die Einführung der 10.000-Euro GmbH werden Unternehmensgründungen stark erleichtert und sinnlose Barrieren endlich abgeschafft. Insbesondere Bundesminister Mitterlehner danke ich für die umfassende Unterstützung dabei", freut sich Markus Roth, Bundesvorsitzender der Jungen Wirtschaft (JW). Momentan liegt die Höhe des Stammkapitals in Österreich bei 35.000 Euro. Im EU-Schnitt sind dafür nur 8.000 Euro notwendig. "Auch im Hinblick auf die anderen EU-Staaten war dieser Schritt längst überfällig", so Roth. Parallel zum Stammkapital sinken ebenfalls die Kosten für die Mindestkörperschaftsteuer von derzeit 1.750 Euro auf 500 Euro im Jahr. Außerdem werden die Notariats-und Rechtsanwaltskosten fast halbiert.

Veröffentlichungspflicht in Wiener Zeitung fällt

Durch eine Reform des Notariatsakts entfällt künftig auch die Veröffentlichungspflicht in der Wiener Zeitung. So müssen Ersteintragungen nur noch in der Ediktsdatei bekannt gegeben werden. "Damit wurde eine weitere langjährige Forderung der Jungen Wirtschaft aufgegriffen. Gerade beim Start eines Unternehmens ist jeder Euro wichtig. Die Veröffentlichungspflicht war eine weitere Hürde in Richtung Selbstständigkeit. Wir hoffen, dass dies der erste Schritt zur generellen Abschaffung der Veröffentlichungspflicht ist. Wir freuen uns, dass nun die GmbH Neu auch rasch im Parlament beschlossen wurde und einem in Kraft treten mit 01. Juli 2013 nichts im Wege steht", erklärt Roth abschließend. (PM)

