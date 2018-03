Agnitio vergibt in diesem Finanzjahr weltweit 10.000 neue Lizenzen

Neue Lizenzen in Europa, Nord- und Südamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum

Biowissenschaftliche Unternehmen können Interaktionen mit ihren Kunden individueller gestalten

Agnitio, der Spezialist für Closed-Loop-Marketing im Bereich der Biowissenschaften, vergab allein in diesem Finanzjahr 10.000 neue Lizenzen an Unternehmen aus der Biowissenschaftsbranche in Europa, Nord- und Südamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum.

Da der Wettbewerb um die Aufmerksamkeit von Gesundheitsexperten immer heftiger wird, bietet Agnitio seinen Nutzern Lösungen an, die ihnen unverzichtbare Vorteile verschaffen sollen, nämlich eine hohe Geschwindigkeit, eine einfache Handhabung und Flexibilität. Mithilfe dieser Vorteile werden biowissenschaftliche Unternehmen in die Lage versetzt, die Interaktionen mit ihren Kunden vollkommen individuell zu gestalten, sich ausreichend Zeit für sie zu nehmen und vertrauensvolle Beziehungen zu ihnen aufzubauen.

"Immer mehr biowissenschaftliche Unternehmen weltweit nehmen unsere Lösung an, und die Vergabe von 10.000 neuen Lizenzen in diesem Finanzjahr zeigt, dass einige der Grossen der Branche ihr Vertrauen in uns setzen", meint Eyal Steinitz, der operative Geschäftsführer von Agnitio. "Je näher Sie an die Gesundheitsexperten herankommen, um sie mit genau den Informationen zu versorgen, die sie wollen und brauchen, und zwar genau wo und wann sie sie brauchen, umso wertvoller werden Sie auch.

"Die digitale Technologie ist jetzt so weit, dass dies möglich ist. Die Vertriebsmitarbeiter können wirklich tief greifende Analysen durchführen und ihre Interaktionen mit den Kunden ausserordentlich individuell gestalten. Sie sind nicht länger gezwungen, sie in irgendwelche Gruppen einzusortieren."

Aufbauend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung ist Agnitio jetzt bereit, noch in diesem Jahr die völlig neue Produktfamilie Rainmaker auf den Markt zu bringen. Der Einsatz des einheitlichen Rainmaker-Systems in allen Partnerunternehmen eines Unternehmens und allen Regionen, in denen es aktiv ist, ermöglicht eine schnelle und kostengünstige individuelle Nutzung von Modulen, Funktionen und Kanälen, ganz nach den Anforderungen vor Ort.

Im März dieses Jahres stellte Agnitio Rainmaker One vor, eine skalierbare, servicebasierte Version von Rainmaker, die in der Lage ist, ein vollständiges Closed-Loop-Marketingkonzept zu unterstützen.

Informationen zu Agnitio

Agnitio unterstützt pharmazeutische und medizintechnische Unternehmen mithilfe seiner führenden Pull-Marketing-Software und entsprechenden Dienstleistungen bei Aufbau effektiver Beziehungen zu Gesundheitsexperten. Die Lösung ist bereits in über 45 Ländern und 25 Sprachen bei biowissenschaftlichen Unternehmen im Einsatz, darunter:

Allergan, AMGEN, Bayer, Grünenthal, Roche und Takeda.

