AK fördert Weiterbildung von Fachkräften - Bildungsbonus für AK-Mitglieder wird erhöht

Linz (OTS) - Mit dem Kursjahr 2013/14 wird der AK-Bildungsbonus auf 110 Euro erhöht. Gemeinsam mit ihrer Leistungskarte können AK-Mitglieder bis zu 185 Euro bei der Weiterbildung sparen. Schwerpunkt bei den Kursangeboten ist auch heuer wieder die Ausbildung von Fachkräften.

Den AK-Bildungsbonus haben seit dem Jahr 2001 mehr als 100.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer genutzt. Dafür hat die Arbeiterkammer über 7 Millionen Euro ausgegeben. Unterstützt werden über 8000 Sprach-, EDV- und Persönlichkeitsbildungskurse sowie Buchhaltung/Kostenrechnung und berufliche Grundqualifikationen am BFI, WIFI und an den Volkshochschulen.

Mit dem neuen Kursjahr wird der Bildungsbonus auf 110 Euro erhöht. Zusammen mit dem AK-Leistungskartenrabatt können AK-Mitglieder somit bis zu 185 Euro bei ihrer Weiterbildung sparen. Neu sind auch Kursangebote zur Erhaltung der Work-Life-Balance. Wie schon im Vorjahr wird es wieder spezielle Angebote zur Qualifizierung von Facharbeitern/-innen geben.

"Während andere über den angeblichen Fachkräftemangel jammern, tun wir etwas dagegen", sagt AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer. Dabei werden an- und ungelernte Arbeitnehmer/-innen mit bisher ungenutzten Potentialen speziell gefördert: AK-Mitglieder erhalten am BFI mit ihrer AK-Leistungskarte einen 25-prozentigen Rabatt für Vorbereitungslehrgänge zum Nachholen eines Lehrabschlusses. Zusammen mit der 70-prozentigen Förderung durch das oberösterreichische Bildungskonto kann somit ein Berufsabschluss fast zum Nulltarif nachgeholt werden.

Auch mit dem oberösterreichischen Projekt "Du kannst was!" werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne Berufsabschluss, aber mit mehrjähriger Berufserfahrung in ausgewählten Berufen (Metallbearbeitung, Einzelhandel, Produktionstechniker etc.) angesprochen. Sie erhalten für ihre maßgeschneiderte Aufqualifizierung zur Fachkraft den AK-Bildungsbonus im Wert von 110 Euro und auch 70 Prozent durch das Bildungskonto des Landes.

Im Vorjahr konnten durch die Fachkräfteoffensive mehr als 400 an-und ungelernte Arbeitnehmer/-innen zur Facharbeiterin/zum Facharbeiter aufqualifiziert werden. "Du kannst was!" ist mittlerweile ein österreich- und europaweit anerkanntes Verfahren und findet immer mehr Nachahmer, aktuell im Burgenland, in Salzburg und Niederösterreich.

Nähere Infos zu den AK-Bildungsförderungen sowie generell zu Fragen von Aus- und Weiterbildungen erhalten Sie bei der AK-Bildungsberatung: Tel. 050/6906-1601, E-Mail:

bildungsinfo@akooe.at und nach persönlicher Terminvereinbarung.

