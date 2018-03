Generali Österreich: Emma Kovacs ist neue Leiterin der Sparte Kranken/Unfall

In der Generaldirektion der Generali Gruppe Österreich übernimmt Emma Kovacs die Leitung der Abteilung Kranken-/Unfallversicherung.

Wien (OTS) - Emma Kovacs (54) übernimmt ab 1. Juli 2013 die Leitung der Abteilung Kranken-/Unfallversicherung in der Generaldirektion der Generali Gruppe Österreich. Sie folgt damit Dr. Peter Wilk, der zum Vorstandsvorsitzenden der zur Generali Gruppe gehörenden BAWAG P.S.K. Versicherung bestellt wurde.

Seit 1978 ist Kovacs bereits bei der Generali tätig. Berufsbegleitend absolvierte sie erfolgreich den Universitätslehrgang für Versicherungswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien und studierte anschließend Versicherungsmathematik an der Technischen Universität. Im Jahr 1995 avancierte sie zur Prokuristin und zum verantwortlichen Aktuar in der Krankenversicherung.

Die Generali Versicherung ist mit einem Marktanteil von 13,5 Prozent der zweitgrößte Unfallversicherer des Landes. Auch in der Krankenversicherung liegt der Marktanteil der Generali bei 13,5 Prozent.

GENERALI GROUP

Die Generali Group ist mit einem Prämienaufkommen von 70 Milliarden Euro im Jahr 2012 eine der führenden Versicherungsgruppen in Europa und der größte europäische Lebensversicherer. Auch in Zentral- und Osteuropa sowie in Asien gewinnt die Gruppe immer mehr an Bedeutung. Weltweit betreuen 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 65 Millionen Kunden in über 60 Ländern.

