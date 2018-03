"Live@RKH: Mäuse" am 19.6. im ORF-RadioKulturhaus

Wien (OTS) - "Mäuse" sind zurück und präsentieren im Rahmen der Reihe "Live@RKH" am Mittwoch, den 19. Juni im ORF-RadioKulturhaus ihr neues Album "Das Judasevangelium". Und sie bringen illustre Gäste mit:

"Santos Fire" und "O". Beginn ist um 20.00 Uhr.

In den 90er Jahren genoss das Wiener Duo "Mäuse", bestehend aus Cartoonist und Autor Tex Rubinowitz und dem Elektromusiker Gerhard Potuznik, Kultstatus. 1994 nahmen sie "John Lennon beim Betreten einer Bar in New York" auf. Ein verstörendes Meisterwerk am Rande der zu jener Zeit enorm prosperierenden Elektronik-Knöpferldreherszene Wiens. Mit den Platten "Teen Riot Günther-Strackture" (1997) und "Made In Japan" (1998) festigten sie ihren Ruf als Zwitter aus Elektro und Bombastrock. Nach Gigs in Finnland, Portugal, der Ukraine und einer Tour als Vorgruppe der "Goldenen Zitronen" gründete das Duo ein eigenes Label für zeitgenössische Musik namens Angelika Köhlermann.

1998 trennte sich das Duo, gibt aber seit einigen Jahren, erweitert um Keyboarder Philipp Quehenberger und Schlagzeuger Didi Kern, wieder Konzerte. Nun haben "Mäuse" "Das Judasevangelium" herausgebracht und präsentieren das neue Album am Mittwoch, den 19. Juni im ORF-RadioKulturhaus. Das Rahmenprogramm bestreiten Jimmy Zureks, Martin Dibeks und Umberto Gollinis Formation "Santos Fire" sowie Teresa Rotschopf die ehemalige Sängerin der Elektropop-Gruppe "Bunny Lake" mit ihrem neuen Projekt "O".

"Live@RKH: Mäuse" findet am Mittwoch, den 19. Juni im Großen Sendesaal des RadioKulturhauses statt. Beginn ist um 20.00 Uhr; Eintritt: 17,-, mit RadioKulturhaus-Vorteilskarte 10% bzw. 30% Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

