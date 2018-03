Aktuelle eBay-Gartenstudie enthüllt das Outdoor-Leben der Österreicher

Wien (OTS) -

Top Aktivitäten: Entspannen, Geselligkeit, Grillen; Flop: Sport

Geschlechterkampf am Grill: Fleisch vs. Beilagen, Deko vs. Profi Grill

Österreicher investieren jährlich hunderte Euro in ihre Outdoor Bereiche

56 Prozent haben Ausstattung für Garten, Terrasse und Balkon bereits im Internet, z. B. bei eBay.at, gekauft

Mit dem Sommer kommt die Jahreszeit, die man am liebsten draußen verbringt - besonders gerne auf eigenem Grund und Boden: 87 Prozent der Landsleute verfügen über einen eigenen Garten, oder zumindest Outdoor-Fläche in Form von Terrasse und/oder Balkon (Quelle:

marketagent.com, 2011). Der Online-Marktplatz eBay ist nun den Vorlieben von Herr und Frau Österreicher auf den Grund gegangen und hat ermittelt, welchen Aktivitäten die Österreicher am liebsten im Garten und am Balkon nachgehen, wie viel Zeit und Geld sie investieren, welche Ausstattung ihr Freiraum haben muss und wo sie diese beziehen. Außerdem wurde ein Blick unter Österreichs Grillhauben riskiert. (Studie durchgeführt im Mai 2013 von meinungsraum.at unter 500 Österreichern)

Top Aktivitäten: Entspannen, Geselligkeit, Grillen

Die Österreicher verbringen in der schönen Jahreszeit viel Zeit in ihrem Garten oder auf ihrer Terrasse: die Hälfte der Befragten (48%) zwischen einer und drei Stunden, ein Drittel (36%) sogar mehr als drei Stunden. Am wichtigsten ist dabei die Entspannung im Freien: 88 Prozent der Befragten geben an, dass sie ihre privaten Outdoor-Flächen hauptsächlich dafür nutzen. Auch geselliges Zusammensein mit Freunden und Familie (70%) und Grillen bzw. Essen im Freien (68%) stehen hoch im Kurs. Auch werden Garten, Balkon und Terrasse als erweitertes Wohnzimmer genutzt: 50 Prozent der Österreicher geben an, dass sie im Sommer vieles draußen machen, was sie im Winter drinnen machen. Dem stimmen vor allem die älteren Befragten (ab 50-Jährige) zu: Hier sind es sogar 61 Prozent. Als Gärtner betätigen sich 46 Prozent der Befragten, wobei auch hier eine Zunahme mit dem Alter zu verzeichnen ist. Sportlich geht es hingegen in den wenigsten Outdoor-Flächen zu: Nur 8 Prozent der Befragten geben an, dass sie Garten, Balkon oder Terrasse für körperliche Ertüchtigung verwenden, wobei hier die jüngeren Befragten die Nase vorne haben (14% der bis 29-Jährigen).

Auch die wichtigste Ausstattung der österreichischen Outdoor-Bereiche bestätigt dieses Bild: Drei Viertel der Befragten (76%) finden bequeme Möbel besonders wichtig, fast gleich viele (73%) wollen es grün und finden Blumen, Rasen und Bäume unverzichtbar. Dieser Wunsch nimmt mit dem Alter zu: Bei den Befragten ab 50 Jahren nennen 80 Prozent das Grün besonders wichtig. Die Österreicher haben es auch gerne privat: Zwei Drittel (64%) finden Privatsphäre, also einen Zaun, eine Hecke oder einen Sichtschutz nach außen unverzichtbar. Sitzgelegenheiten für mehrere Personen sind für 63 Prozent sehr wichtig und unterstreichen den Wunsch von Herr und Frau Österreicher nach Geselligkeit im Garten. Mehr als die Hälfte (55%) finden einen Griller besonders wichtig, wobei diese Ausstattung im Alter weniger wichtig wird (49 Prozent der ab 50-Jährigen). Umso lieber ist es den Älteren, wenn Garten, Terrasse oder Balkon auch bei schlechterem Wetter benutzbar bleiben: 65 Prozent der ab 50-Jährigen wollen nicht auf einen überdachten Bereich verzichten (53% der Gesamtstichprobe). Ein Drittel (32%) der jüngeren Befragten bis 29 Jahre findet einen Pool oder Schwimmteich besonders wichtig für ihren Outdoor-Bereich (im Vergleich zu 21% der 30- bis 49-Jährigen und 23% der Befragten ab 50).

Kampf der Geschlechter und Generationen an Österreichs Grillern

Die Österreicherinnen und Österreicher sind sich weitgehend einig, dass Grillen und Essen ihre Lieblingsbeschäftigungen im Garten oder auf der Terrasse sind (70% der Männer, 66% der Frauen). Sowohl Herr als auch Frau Österreicher schätzt es dabei besonders, die Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen (im Schnitt 68%) sowie gute Stimmung zu haben (42%). Die Geister scheiden sich aber, sobald es um die Details geht. Die eBay-Studie zeigt, dass, dem Klischee entsprechend, Männer viel mehr Wert auf Fleisch legen als Damen (59 vs. 49%), während Frauen Beilagen wie Salat, Gemüse, Brot wichtiger finden (68 vs. 54%). 27 Prozent der Österreicherinnen finden auch Dekoration, z. B. einen schön gedeckten Tisch und Beleuchtung, wichtig für ein perfektes Barbecue, während das nur für 18 Prozent der Männer Bedeutung hat. Technischer wird es wiederum bei den Herren: 27 Prozent geben an, dass ihnen die richtige Ausrüstung fürs Grillen - der richtige Grill, das richtige Grillbesteck etc. -besonders wichtig ist. Dem stimmen nur 17 Prozent der Damen zu.

Auffällig ist auch, dass sich die Motive für das Grillen mit den Alter ändern: Dass beim Grillen Zeit mit Freunden und Familie verbracht wird, ist mit zunehmendem Alter weniger wichtig: Bei den bis 29-Jährigen ist es für 75 Prozent besonders wichtig, bei den 30-bis 49-Jährigen für 70 Prozent und bei der Generation 50+ nur mehr für 56 Prozent. Eine ähnliche Tendenz zeichnet sich auch bei der Wichtigkeit der Stimmung ab: Sie ist den Älteren weniger wichtig, nur ein Drittel (34%) der ab 50-Jährigen findet eine gute Atmosphäre für die Grillerei wichtig, aber die Hälfte der unter 29-Jährigen (49%). Das Motiv der Älteren ist es eher, die Zeit beim Grillen draußen zu verbringen (71% vs. 58% der Jungen).

Österreicher investieren jährlich hunderte Euro in die Outdoor-Bereiche

Die meisten Landsleute, nämlich 42 Prozent, nehmen jährlich im Schnitt zwischen hundert und dreihundert Euro für Pflanzen, Gartengeräte, Möbel etc. in die Hand. 17 Prozent investieren zwischen 300 und 500 Euro, 12 Prozent investieren sogar zwischen 500 und 1.000 Euro pro Jahr. 4 Prozent investieren mehr als tausend Euro pro Jahr. Sparsamer sind jene 17 Prozent, die zwischen 50 und 100 Euro in die Hand nehmen, und 9 Prozent, die nicht mehr als 50 Euro in die Hand nehmen. Interessant ist, dass die jüngeren Befragten (bis 29 Jahre) den größten Anteil unter den Sparsamen, aber gleichzeitig auch unter den Freigiebigsten stellen: Hier investieren 12 Prozent nur bis zu 50 Euro aber 3 Prozent sogar über 2.000 Euro im Jahr. Viele Österreicher tätigen die Einkäufe für Garten und Terrasse online, wie die Studie zeigt.

56 Prozent haben Zubehör für Garten, Terrasse und Balkon schon online gekauft

Mehr als die Hälfte der Befragten (56%) hat bereits Artikel für ihre Outdoor-Bereiche online, z. B. bei eBay, gekauft. Besonders oft wird Beleuchtung wie Fackeln oder Lampen online erworben, ein Viertel der Befragten (27%) hat das schon gemacht. Ein Fünftel der Befragten (21%) hat bereits Möbel für draußen im Internet gekauft, ein weiteres Fünftel (20%) Deko-Gegenstände wie Windräder, Vogelhäuser oder Gartenzwerge. Grill und Sonnenschutz kommen bei je 19 Prozent bereits aus dem Internet, 14 Prozent beziehen Blumensamen oder -zwiebeln online, 13 Prozent bereits gezogene Pflanzen, Bäume oder Sträucher.

Die Analyse der Marktplatzdaten von eBay.at unterstreicht diese Ergebnisse, sagt Jürgen H. Gangoly, Sprecher von eBay in Österreich:

"Der Online-Trend hat auch die heimischen Gärten und Terrassen erreicht. Im Jahr 2012 hat bei eBay alle zehn Minuten ein Artikel aus der Kategorie Garten und Terrasse den Besitzer gewechselt, wobei augenscheinlich ist, dass die Gartensaison mit März richtig beginnt und ihre stärksten Monate im Frühling und Frühsommer hat."

Gründe für Online-Shopping: zeitunabhängig, bequem, grenzenlos und einzigartig

Die Gründe dafür, den Garten oder die Terrasse aus dem Internet zu bestücken, liegen für die Befragten auf der Hand: Zwei Drittel (66%) sehen die Unabhängigkeit von den Geschäftsöffnungszeiten als wichtigen Vorteil, 63 Prozent die Möglichkeit, bequem von zu Hause aus shoppen zu können. 41 Prozent stimmen dem Vorteil zu, dass man online einfach über die Grenzen hinweg, z. B. in Deutschland, einkaufen kann, ebenso viele sehen die größere Auswahl bei Online-Seiten wie eBay als Vorteil. 37 Prozent setzen auf Einzigartigkeit: Sie kaufen Dinge für Garten, Terrasse und Balkon online, weil man hier spezielle Einzelstücke finden kann, die nicht jeder hat. Nur 5 Prozent der Befragten schließen aus, dass sie Dinge für Balkon, Terrasse oder Garten online kaufen würden.

Generell sind die Österreicher auch dem mobilen Shoppen - über Smartphone oder Tablet - nicht abgeneigt: Die Hälfte (48%) hat schon mobil eingekauft, ein Viertel (26%) hat es zwar in der Vergangenheit noch nicht gemacht, will es aber ausprobieren, und nur ein Viertel (26%) steht dem mobilen Shopping noch skeptisch gegenüber.

Über eBay:

eBay Inc. (NASDAQ:EBAY) ist eine globale Handelsplattform und ein führender Zahlungsanbieter. Das Unternehmen wurde 1995 in den USA gegründet und verbindet jeden Tag Millionen Käufer und Verkäufer auf der ganzen Welt - über den weltweit größten Online-Marktplatz eBay, der es den Menschen ermöglicht, in nahezu jedem Land der Welt zu kaufen und zu verkaufen, über PayPal, das es Privatpersonen und Unternehmen erlaubt, digitale Zahlungen sicher, einfach und schnell auszuführen und zu empfangen, sowie über GSI, das Unternehmen bei ihren E-Commerce-Aktivitäten, beim Multi-Channel-Handel sowie beim digitalen Marketing unterstützt. X.commerce vereint die Technologien und Entwicklergemeinden von eBay, PayPal und der E-Commerce-Plattform Magento, um das Ziel von eBay Inc., neue Möglichkeiten für den Handel zu schaffen, weiter voranzutreiben. Daneben erreicht eBay Inc. Millionen von Menschen über spezialisierte Marktplätze wie StubHub, dem weltweit größten Marktplatz für Tickets, und die Kleinanzeigen-Seiten von eBay, die zusammengenommen eine Präsenz in mehr als 1.000 Städten weltweit haben. Seit 2001 ist eBay in Österreich (www.ebay.at) vertreten. Mehr Information über das Unternehmen und sein globales Online-Markenportfolio sind abrufbar unter www.ebayinc.com/.

Rückfragen & Kontakt:

The Skills Group

Monika Klopf

Tel: +43-(0)1 505 26 25-27

E-Mail: ebay @ skills.at