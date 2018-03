Aviso: Samstag, 15. Juni: Kanzlertour 2013 - Werner Faymann zu Besuch in Niederösterreich

Bundeskanzler im persönlichen Gespräch mit der niederösterreichischen Bevölkerung

Wien (OTS/SK) - Die Kanzlertour 2013 "Fürs Land. Durchs Land." führt Bundeskanzler Werner Faymann am kommenden Samstag nach Niederösterreich. Am Nachmittag besucht der Bundeskanzler ein Familienfest in der Gemeinde Strasshof an der Nordbahn und ein Charity-Voltigier- und Reitturnier in der Gemeinde Schönkirchen-Reyersdorf. Am Abend ist Werner Faymann in Gänserndorf zu Gast. Neben Ansprachen von Bundeskanzler Faymann und des gf. Landesparteivorsitzenden Matthias Stadler in der Gänserndorfer Stadthalle besteht für die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit zum direkten Gespräch mit dem Bundeskanzler. Das musikalische Rahmenprogramm wird dieses Mal von den "Schopf Buam" und den "Edlseern" gestaltet. ****

Im Folgenden das Programm im Detail:

14:30 Uhr: Familienfest in der Gemeinde Strasshof an der Nordbahn

15:30 Uhr: Voltigier- & Reitturnier nach den Regeln von Special Olympics (Reitgut Zuckermantelhof 88, 2241 Schönkirchen Reyersdorf) 18:00 Uhr: Beginn der Veranstaltung in Gänserndorf (Stadthalle) 18:30 Uhr: Reden von gf. Landesparteivorsitzendem Matthias Stadler und Bundeskanzler Werner Faymann. Anschließend gibt es die Möglichkeit für persönliche Gespräche mit dem Bundeskanzler.

Ab 20:30: BK Werner Faymann zu Gast beim Ball der Marchfelder (Schloss Hof, Gemeinde Engelhartstetten)

