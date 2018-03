Wiener Linien führen Regenbogenparade 2013 wieder an

Wien (OTS) - Am Samstag, den 15. Juni findet auch in diesem Jahr wieder die Regenbogen-Parade statt. Von 14 bis 18 Uhr verwandelt sich die Wiener Ringstraße dann zur Partymeile für Lesben-, Schwulen- und Transgender-Bewegungen. 2012 nahmen rund 150.000 TeilnehmerInnen und BesucherInnen an der Parade teil. Auch in diesem Jahr führen die Wiener Linien mit zwei im "Regenbogen-Stil" designten Schienen-Sonderfahrzeugen unter dem Motto "Vielfalt auf allen Linien" die Parade an und setzen damit ein klares Zeichen für Toleranz und Solidarität.

Gegen Ausgrenzung und für Toleranz und Respekt

"Die Wiener Linien unterstützen auch heuer wieder die Regenbogenparade als Kooperationspartner und als aktiver Teilnehmer. Tagtäglich sind 2,5 Mio. Menschen mit unterschiedlichster Herkunft und Einstellung mit uns unterwegs. Toleranz und Respekt ist für uns deshalb ein wichtiger Grundbaustein für ein gutes Zusammenleben", so Wiener-Linien-Geschäftsführerin Alexandra Reinagl.

Als Zeichen der Solidarität sind auch heuer wieder die mehr als 500 Straßenbahnen der Wiener Linien seit 13. Mai und noch bis 16. Juni mit Regenbogen-Fahnen geschmückt.

