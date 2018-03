FPÖ-Obermayr: Verbesserte EU-Kennzeichnung von Babynahrung ist zu begrüßen

Trotzdem bleibt im Bereich Lebensmittelsicherheit noch viel zu tun

Wien (OTS) - "Die von Parlament und Rat vereinbarten neuen Vorschriften für Kennzeichnung und Inhalt von Säuglingsmilch sind ein Schritt in Richtung Verbraucherfreundlichkeit, den ich ausdrücklich begrüße", so heute der freiheitliche EU-Mandatar Mag. Franz Obermayr. "Auch die Art der Aufmachung, die eine Bevorzugung von Säuglingsnahrung gegenüber dem Stillen verhindern soll, ist sehr vernünftig."

"Dieser eine Aspekt einer unüberschaubar vielschichtigen Branche, darf aber nicht darüber hinwegtäuschen", so Obermayr weiter, "dass punkto Lebensmittelsicherheit, Wahlfreiheit und Konsumentenschutz noch sehr viel zu tun bleibt. Etwa eine drastische Reduzierung der gezielt an Kinder gerichteten Werbung für nachweislich ungesunde, weil extrem zucker- oder salzhaltige Fertiggerichte und Zwischenmahlzeiten. Oder auch eine Reduzierung von Importen jener Nahrungsmittel, die unschwer in ausreichendem Maße in der EU angebaut bzw. hergestellt werden können. Hier ist vor allem auf Importe aus China zu verweisen, die sich immer wieder als besonders schadstoffbelastet erweisen."

Obermayr abschließend: "Ein wichtiger Schritt wurde gesetzt, viele weitere müssen noch folgen, um die Lebensmittelproduktion in einer Weise zu reformieren, die den Ansprüchen der Verträglichkeit, der Wahlfreiheit und damit der Verbraucherinteressen genügt."

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at