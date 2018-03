Flutkatastrophe -IFW startet Spendenaktion in den Moscheen

Wien (OTS) - Das Hochwasser in Österreich hat viel Schaden angerichtet. Angesichts dieser Katastrophe startet am Freitag die Islamische Föderation in Wien für die Betroffenen zu spenden.

Im Rahmen dieser Spendenaktion konnten vergangenen Freitag Euro 8.300,-- gesammelt werden, wobei diese Sammlung an den Bürgermeister Erwin Neuhauser - Marktgemeinde Emmersdorf an der Donau - überreicht werden konnte.

Mit den Aussagen, "Muslime sind ein Teil dieser Gemeinschaft, in guten wie in schlechten Zeiten. Wir sprechen allen Betroffenen unser Mitgefühl aus und wünschen innigst schnelle Heilung" brachte der Vorsitzender der IFW - Mehmet Turhan seine Anteilnahme zum Ausdruck.

Der Bürgermeister - Erwin Neuhauser - bedankte sich für die Teilnahme und betonte, dass diese solidarischen Aufrufe, einen großen Beitrag zur Stärkung der innergemeinschaftlichen Sensibilität beitragen und das Zusammenleben fördern.

Die Islamische Föderation in Wien dankt ihren Spendern und bittet die Mitbürger um weitere Spenden!

