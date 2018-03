FSG-PflichtschullehrerInnen unterstützen Online Unterschriftenaktion

Widerstand gegen ÖVP-Modelle zur Zweiklassenpädagogik

Wien (OTS/FSG) - Die FSG-PflichtschullehrerInnen in der GÖD rufen per Internet zum Widerstand gegen das ÖVP-Modell zum LehrerInnendienstrecht auf. Ab Donnerstag kann unter

http://www.zweiklassenpaedagogik.at/ unterschrieben werden.++++

Der Aufruf im Wortlaut:

"Wir wissen seit Jahrzehnten, dass die allerbesten und bestausgebildeten PädagogInnen zu den Allerjüngsten müssen und dass am Anfang bei der Elementarpädagogik und in den ersten Jahren der Schule wesentliche Grundlagen gelegt werden, die Bildungschancen und Bildungslaufbahn der Kinder entscheidend und nachhaltig beeinflussen. In diesen frühen Jahren wird über alles entschieden, was später kommt. Aus diesem Grund wird in der PädagogInnenbildung NEU die Ausbildung_der LehrerInnen an dieses Verständnis angepasst - bald werden die ersten Master mit VolksschülerInnen arbeiten.

Weil uns alle Kinder gleich viel wert sind, steht für die Unterzeichnenden unverrückbar fest:

Die verantwortungsvolle Arbeit aller PädagogInnen für unsere Kinder ist gleich wertvoll - nicht gleichARTIG, aber gleichWERTIG! Daher muss für gleichwertige Master-Qualifikation der LehrerInnen aller Altersstufen gleicher Lohn bezahlt werden.

Der Anfang Juni präsentierte Vorschlag der ÖVP verlässt den in den bisher erfolglosen Verhandlungen der Regierung mit den LehrerInnengewerkschaften außer Streit stehenden Grundsatz, die gleichwertige Arbeit der PädagogInnen aller Schulstufen in Zukunft gleich zu bezahlen.

Für uns bedeutet der ÖVP-Vorschlag das Festhalten an einer Zweiklassenschule, die wir überwinden wollen - im Interesse der Bildungschancen aller Kinder."

Die Homepage zum Unterschreiben hat folgende Adresse:

