IntelliCorp präsentiert LiveCompare auf HP Discover 2013

(PRN) - - LiveCompare erhält Goldzertifizierung als HP Enterprise Management Alliance Partner

Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) -

WER/WAS:

IntelliCorp, ein weltweiter Anbieter intelligenter Software zur Anwendungsmodernisierung, gab bekannt, dass seine Software LiveCompare die Goldzertifizierung im HP Enterprise Management Alliance Program (EMAP) für das Lifecycle-Management von HP-Anwendungen erhalten hat, wodurch das Unternehmen nun sowohl SAP als auch HP ALM einsetzen kann, um hochwertige Technologien für ein besseres Testmanagement zu integrieren.

"Die Einführung von SAP-Änderungen stellt eine Herausforderung für Unternehmen dar und führt zu einem gesteigerten Bedarf an verbesserten Management- und Testkapazitäten, um sich rasch an die veränderten Geschäftsanforderungen anzupassen", sagte Chris Trueman, technischer Leiter bei IntelliCorp. "IntelliCorp wird auch weiter mit HP arbeiten, um etwaige Testprobleme zu beseitigen und so für mehr geschäftliche Flexibilität und Anwendungsqualität zu sorgen, während gleichzeitig die Kosten gesenkt werden."

Auf der HP Discover 2013 demonstrierte IntelliCorp, wie Unternehmen die Gesamtbetriebskosten senken können, indem sie SAP und HP ALM in die LiveCompare-Software

von

IntelliCorp integrieren. Die intelligente Auswirkungsanalyse von LiveCompare reduziert den SAP-Änderungs-Testumfang um bis zu 80 % [ht tp://www.youtube.com/watch?v=Ex5UW33YzGA&feature=share&list=UUf4ZYxaf purbFNGdpggpAPQ].

Die Integration von LiveCompare in HP ALM und SAP vereinfacht komplizierte und zeitaufwändige manuelle Aufgaben, indem SAP-Risikokomponenten sowie verfügbare Testanlagen und mögliche Lücken automatisch erkannt werden. LiveCompare priorisiert die Entwicklung automatischer Regressionstests und hält die Anwendungsgesundheit über die Anwendungsänderungszyklen hinweg aufrecht.

IntelliCorp ist ein HP AllianceONE und HP GOLD Business Partner. LiveCompare wurde bei einer Kompatibilitätsprüfung mit HP ALM 11 der GOLD-Status verliehen. LiveModel wurde bei einer Kompatibilitätsprüfung HP ALM 10 und HP Quality Center der SILBER-Status verliehen. Klicken Sie hier,

um mehr über

beide Integrationen zu erfahren.

WANN:

Donnerstag, 13. Juni, 12.01 Uhr Pazifische Zeit

WO:

Las Vegas, NV, USA

Informationen zu IntelliCorp Inc.de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@f295b9fIntelliCorp bietet Kunden und Partnern Lösungen für das Application-Lifecycle-Management, Geschäftsprozessmanagement und Datenmanagement zur Unterstützung von SAP-Lösungen. Die Produkte LiveCompare, LiveModel und LiveInterface von IntelliCorp automatisieren die Analyse von SAP-Lösungen und haben die SAP-Zertifizierung durch die Technologieplattform SAP NetWeaver® erhalten.

IntelliCorp wurde 1980 gegründet; sein Hauptsitz liegt in Santa Clara, Kalifornien, USA. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in den gesamten Vereinigten Staaten und Europa und pflegt Partner- und Vertriebsbeziehungen weltweit. Für Informationen zu Produkten oder Partnerschaften senden Sie eine E-Mail an sales-info @ intellicorp.com oder rufen Sie +1-508-621-1600 in den USA oder +44(0)-1454-454-100 in Europa, dem Nahen Osten oder Afrika an. www.intellicorp.com

© 2013 IntelliCorp. IntelliCorp ist eine eingetragene Marke von IntelliCorp, Inc. LiveCompare, LiveModel und LiveInterface sind Marken oder Dienstleistungsmarken von IntelliCorp, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. SAP, ABAP, SAP NetWeaver und alle SAP-Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und mehreren anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Web site: http://www.intellicorp.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Kevin Ko, +1-408-454-3646, kko @ intellicorp.com