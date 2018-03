Bezirksmuseum 21: Kinder-Programm "Klassik Cool!"

Klassik, Gitarre und Bastelei für die Kleinen (10 Uhr)

Wien (OTS) - Ein "ganzheitliches musisches Erlebnis" erwartet Kinder im Alter bis zu 9 Jahren am Samstag, 15. Juni, in den Räumen des Bezirksmuseums Floridsdorf (21., Prager Straße 33, Mautner Schlössl). Diesmal wird in der Reihe "Klassik Cool!" das Thema "Sommerzeit" behandelt und es steht die Gitarre im Mittelpunkt. Die Kleinen können bei dieser Veranstaltung das Saiteninstrument kennenlernen, hören und selber ausprobieren. Um 10.00 Uhr fängt das Beisammensein mit einer unterhaltsamen "Bastelzeit" an. Ab 10.30 Uhr startet der melodische Teil und dauert etwa 45 Minuten. Der Eintrittspreis für Kinder beträgt 5 Euro. Erwachsene Begleitpersonen haben 7 Euro zu entrichten. Die Musik-Pädagogen des Vereins "grossundklein" möchten junge Menschen auf spielerische Art für die Klassik begeistern. Das Publikum hört "sommerliche" kindgerecht-kurze Lieder und soll beim "interaktiven Konzert" eifrig mitmachen. Information per E-Mail:

office@grossundklein.info.

Ein "Bunter Nachmittag" mit Nachwuchskünstlern (17 Uhr)

Außerdem geht am Samstag, 15. Juni, im Museum ein Konzert mit begabten Jungkünstlern über die Bühne. Der "Bunte Nachmittag" beginnt um 17.00 Uhr. Der Zutritt ist frei, doch Spenden sind willkommen. Als musikalische Leiterin agiert Susanne Srednik. Auskünfte über vielerlei Kultur-Angebote im Museum im "Mautner Schlössl" gibt das ehrenamtliche Bezirkshistoriker-Team gerne unter den Telefonnummern 0664/55 66 973 und 270 51 94 (öfters Anrufbeantworter) sowie via E-Mail: bm1210 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

o Verein "grossundklein": http://grossundklein.info/ o Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

