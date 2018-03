Meidling: Fotos von Schülern und Plastiken vom Maurer

Ende zweier Ausstellungen im Bezirksmuseum 12: 19. Juni

Wien (OTS) - Bald enden zwei interessante Sonder-Ausstellungen des Bezirksmuseums Meidling (12., Längenfeldgasse 13-15). Nur mehr am Sonntag, 16. Juni, und am Mittwoch, 19. Juni, kann man die Schau "Hand-Werk" (Plastiken plus Zeichnungen des Maurers Herbert Saghy) sowie die Schau "Mit drei Augen durch Meidling" (Collagen mit Bezirksfotos von Volksschülern) besichtigen. Der Maurer, Gewerkschafter und Kunstschaffende Herbert Saghy (1943 - 1993) lebte einst im 12. Bezirk und war ein beachtenswerter Bildhauer, Schnitzer und Zeichner. Grund für die Präsentation eines repräsentativen Querschnitts durch die Arbeiten dieses "Hand-Werkers" ist der 20. Todestag und der 70. Geburtstag des Autodidakten. Wie Volksschüler "ihren" Bezirk sehen, ist in der Ausstellung "Mit drei Augen durch Meidling" zu erfahren. Bei zahlreichen Exkursionen im 12. Bezirk fotografierten die jungen Menschen hübsche Bauten, Gassen und Straßen sowie den Meidlinger Markt. Die kleinen Lichtbildner fassten vielerlei Eindrücke in 30 Collagen mit Fotos und Zeichnungen zusammen. Sonntag hat das Museum von 9.30 bis 11.30 Uhr offen. Mittwoch sind die beiden Sonder-Ausstellungen zwischen 9.00 und 12.00 Uhr und zwischen 16.00 und 18.00 Uhr zu betrachten. Stets ist der Eintritt gratis. Nähere Informationen: Telefon 817 65 98 (tlw. Anrufbeantworter), E-Mail bm1120 @ bezirksmuseum.at.

o Allgemeine Informationen: Bezirksmuseum Meidling: www.bezirksmuseum.at

