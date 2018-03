Ausstellungspremiere - die Masterpiece Collection 2013 inszeniert sich erstmals von 15. - 16. Juni 2013 im Wiener Novomatic Forum.

Wien (OTS) - Die Masterpiece Collection 2013 konzentriert sich als Ausstellung auf Manufakturen, Designer & Kreative, die mit ihrer Arbeit Kultur und handwerkliche Perfektion hochhalten. Insgesamt präsentieren sich 30 ausgewählte Aussteller mit ihren Produktionen aus den Bereichen österreichisches Präzisionshandwerk, Maßarbeit, Kulinarik sowie Interior & Design.

Die Rückbesinnung auf Handwerk & Tradition.

Die Stärken und die Wertschätzung von handwerklich arbeitenden Menschen und deren Produktionen sind in den letzten Jahrzehnten gering geachtet worden. Aufgrund der Industrialisierung und der daraus resultierenden Globalisierung, kehrte die Fließbandarbeit, sowie das Massenprodukt in sämtliche Lebensbereiche ein.

Doch seit einigen Jahren steigt bei den Konsumenten das Bedürfnis nach Tiefe. Er beschränkt sich nicht auf eine zweidimensionale, aus vorgebenden Meinungen und Werbespots bestehende Welt. Er erwartet sich, dass hinter den Bildern, den Waren und dem Stil der gekauften Produkte eine Geschichte steht. Ein hochwertiges Produkt trägt die Geschichte von Menschen, Material, Tradition und Kultur. Ein manufakturell und individuell erzeugtes Gut beinhaltet zudem die Fähigkeit immer wieder neugrierig zu machen und zu überraschen.

Die Ausstellung Masterpiece Collection ist ein Bekenntnis zu diesen Werten. Ein Statement zu Individualität und einem wertschätzenden Zugang zu Arbeit, Qualität und Material. In Zeiten bei der wir die negativen Auswirkungen von Massenproduktion und immer billiger werdenden Produkten sichtlich spüren.

Die Aussteller.

Mit höchster Perfektion und einer qualitativen Erzeugung stehen Wiener Betriebe unter dem Dach der WIEN PRODUCTS im Zentrum der Ausstellung. Die Wirtschaftskammer Wien gründete 1995 die Initiative um Unternehmen, die Produkte von höchster Qualität herstellen, die Möglichkeit zu geben nationale und international unter einer gemeinsamen Dachmarke WIEN PRODUCTS aufzutreten. Im Rahmen der Masterpiece Collection präsentieren sich unter diesem Dach Augarten Porzellan, die Silberschmiede Jarosinski & Vaugoin, das älteste Wäschegeschäft Europas - Zur Schwäbsichen Jungfrau, die Brillenmanufaktur Schau Schau, das Traditionshaus für Lederwaren R. Horn, die Wiener Silbermanufaktur, die Zinngießerei Rudolf Chlada, sowie der ehemalige K.u.K. Hofausstatter Friedrich Otto Schmidt.

Die Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien Brigitte Jank meint zur Masterpiece Collection 2013 - "Die Masterpiece Collection 2013 präsentiert sich am Standort Wien als internationale Plattform für Qualität und bestes Design."

Das Masterpiece Atelier ist im Rahmen der Ausstellung eine weitere Installation zum Thema "besonderes Handwerk" aus dem nationalen und internationalen Raum. Mit traditionellen Manufakturen wie der Lederhosenschneiderei Wimmer aus Salzburg, dem Traditionskürschner Sladky, der Hutmacherin Christine Rohr oder der Tischmanufaktur Stammdesign aus Wals zeigen österreichische Vorzeigebetriebe vor Ort gelebte Werkstätte und den komplexen Entstehungsprozess hinter den individuell angefertigten Produktionen.

Für besonderes Handwerk mit bewegter Familientradition steht der italienische Möbelmanufakteur Poltrona Frau. Seit 1912 steht das Unternehmen für beste Lederproduktionen - etwa auch für die Echtlederausstattungen bei Ferrari, Maserati und Bugatti.

Für Präzession und Lebensgefühl steht der Wiener Maßsalon der erstmalig im Rahmen der Masterpiece Collection präsentiert wird. Mit Institutionen wie dem Hemdenmacher Gino Venturini, dem Maßschuhmacher Materna und dem Maßschneider Zoltan Röszler werden die Vorteile, sowie die Herstellung von individuellen Kleidungsstücken dem Besucher näher gebracht.

Für Tradition und Innovation steht auf der Masterpiece Collection 2013 der Automobilhersteller Mercedes-Benz - mit dem Autohaus Wiesenthal das seit den 1920er Jahren für den Vertreib von Mercedes-Benz in Österreich steht.

Ein besonderes Erlebnis im Rahmen der Masterpiece Collection ist die Möglichkeit einem Uhrmacher von Breitling bei der präzisen Arbeit zu beobachten.

Zum Thema Kunst & Kultur präsentiert die Masterpiece Collection im Rahmen ihres Premierenabends das Wiener Staatsopernballett begleitet von den Wiener Philharmonikern. Ein besonderer Augenblick sind die Bilder von Andy Warhol und Roy Lichtenstein aus der Kunstgalerie Hartinger die gemeinsam mit den traditionellen Produkten der Wien Products Betriebe inszeniert werden.

Ein besonderes Highlight sind die Glaskunstwerke aus dem Studio Berengo Murano. Diese Werke entstehen seit 1989 in Zusammenarbeit mit internationalen Künstlern auf höchstem Verarbeitungsniveau.

Für Moderne und Qualität steht der Schweizer Betonproduzent Holcim, die in Österreich mit dem C3 Atelier das Thema "Beton" von einer völlig neuen Seite beleuchten. Mit der Architektengruppe Paulsberg, sowie dem Designstudio Ivanka werden Produktionen aus dem Grundmaterial Beton auf höchstem Niveau und Design präsentiert welche durchaus überraschen werden.

Das Forum.

Das Novomatic Forum bietet, wie kaum ein anderer Veranstaltungsort in Wien, den idealen rahmen für die Ausstellung der Masterpiece Collection 2013. Das Art Déco-Gebäude aus der Hand der beiden Otto Wagner-Schüler Hermann Aichinger und Heinrich Schmid steht nicht nur symbolisch, sondern auch räumlich am Übergang zwischen Tradition und Moderne. 1923 erbaut, bildet es einen gelungenen Kontrapunkt zur Wiener Secession, das Symbol des Wiener Jugendstils schlechthin, und versinnbildlicht gleichsam den Aufbruch in die Moderne, zeitgleich zur Blüte der Wiener Werkstätte. Dieses architektonische Juwel hat Novomatic in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt behutsam revitalisiert und daraus einen exklusiven Ort der Inszenierung geschaffen.

FACTS ZUR AUSSTELLUNG.

Dauer: 15.- 16. Juni 2013 Publikumstag-Samstag // 11:00 - 20:00 Uhr Publikumstag-Sonntag // 11:00 - 18:00 Uhr Eintritt: Samstag & Sonntag 10,00 EUR Ort: Novomatic Forum Friedrichstraße 7 / A-1010 Wien Website: www.masterpiece-collection.com Freikarten für Journalisten: www.masterpiece-collection.com/Masterpiece/Anmeldung.html

Rückfragen & Kontakt:

& Fotomaterial:



Victoria Kaiser, LL.B. (WU)

purpur communication e.U.

Mechelgasse 4/8, A-1030 Wien

T. +43 676 933 65 25

E. kaiser @ purpur-communication.com