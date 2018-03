Plattform der Vernunft: Schluss mit der Zweiklassenpädagogik

Es geht um die Zukunft der Kinder

Wien (OTS) - Thomas Bulant, Daniel Landau, Elmar Mayer, Bernd Schilcher, Reinhart Sellner und Harald Walser initiieren eine Plattform der Vernunft:

"Wir rufen dazu auf, unserer "Plattform der Vernunft" beizutreten -Jede Unterschrift auf der heute vorgestellten Plattform www.zweiklassenpaedagogik.at trägt dazu bei, ein klares Zeichen zu setzen, dass uns alle Kinder und die sie Unterrichtenden gleich Wert sind!

Wir wissen seit Jahrzehnten, dass die besten und bestausgebildeten PädagogInnen zu den Allerjüngsten müssen und dass am Anfang, in der Elementarbildung und in den ersten Jahren der Schule wesentliche Grundlagen gelegt werden, welche die Bildungschancen und Bildungslaufbahn der Kinder entscheidend und nachhaltig beeinflussen. In diesen frühen Jahren wird über alles entschieden, was später kommt. Aus diesem Grund wird in der PädagogInnenbildung NEU die Ausbildung der LehrerInnen an dieses Verständnis angepasst - bald werden die ersten Master mit VolksschülerInnen arbeiten.

Weil uns alle Kinder gleich viel wert sind, steht für die Unterzeichnenden unverrückbar fest:

Die verantwortungsvolle Arbeit aller PädagogInnen für unsere Kinder ist gleich wertvoll - nicht gleichARTIG aber gleichWERTIG! Daher muss für gleichwertige Master-Qualifikation der LehrerInnen aller Altersstufen gleicher Lohn bezahlt werden.

Der Anfang Juni präsentierte Vorschlag der ÖVP verlässt den in den bisherigen Verhandlungen der Regierung mit den LehrerInnengewerkschaften außer Streit stehenden Grundsatz, die gleichwertige Arbeit der PädagogInnen aller Schulstufen in Zukunft gleich zu bezahlen.

Für uns bedeutet der ÖVP-Vorschlag das Festhalten an einer Zweiklassenschule, die wir überwinden wollen - im Interesse der Bildungschancen aller Kinder!"

