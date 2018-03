Wir bilden Zukunft - TÜV AUSTRIA Akademie/Tag der Weiterbildung/Kursprogramm 2014

Wien (OTS) - Die TÜV AUSTRIA Akademie, Österreichs führendes Institut der Erwachsenenbildung, insbesondere für Techniker/innen, Expert/innen und Führungskräfte, präsentiert ihr neues Kursprogramm. Zum "Tag der Weiterbildung", dem bundesweiten Aktionstag der Plattform berufsbezogene Erwachsenenbildung, präsentiert die TÜV AUSTRIA Akademie ihr neues Kursprogramm mit allen Bildungsangeboten bis Ende Dezember 2014.

Auf 116 Seiten stellt das Bildungsinstitut des TÜV AUSTRIA seine Aus- und Weiterbildungsangebote in den TÜV-Kernbereichen Sicherheit, Technik, Umwelt und Qualität vor. Zu den Top-Bildungsangeboten bietet die TÜV AUSTRIA Akademie zudem firmeninterne Schulungen, elf Expertentage als Erfahrungsaustausch und Netzwerkplattform, Kompetenzanalysen, einen Fachverlag sowie eine eigene Unit für Audio-und Videoproduktionen. Durch die internationale Aufstellung der TÜV AUSTRIA-Gruppe ist die TÜV AUSTRIA Akademie seit zwei Jahren auch mit Spezialkursen in Europa und Asien erfolgreich am Markt.

Neu: Kooperation TÜV AUSTRIA Akademie mit FH Campus Wien

Mit dem Masterlehrgang "Safety & Systems Engineering" wird erstmals eine hochschulische Ausbildung in diesem Bereich angeboten. Der Lehrgang wurde gemeinsam von der TÜV AUSTRIA Akademie und der FH Campus Wien entwickelt und schließt eine wichtige Lücke in der Hochschullandschaft Europas.

Akademie-Geschäftsführer Mag. (FH) Christian Bayer:

"Qualifizierung heißt, sich kontinuierlich weiterzubilden, über den Tellerrand zu blicken, neugierig zu sein, sich zu vernetzen und vieles mehr. All das bietet die TÜV AUSTRIA Akademie mit ihren Seminaren, Lehrgängen, Medien und Plattformen in den Kernbereichen Sicherheit, Technik, Umwelt und Qualität. Der TÜV AUSTRIA bürgt für Qualität. Auf diese Qualität ist auch in unseren Bildungsangeboten Verlass - individuell, immer auf dem letzten Stand und mit einem Ziel: dass unsere Kunden mehr Erfolg im Business haben."

Mehr als 1.000 Expert/innen sind für die TÜV AUSTRIA Gruppe tätig. Dieses Wissen und die Brain-Power von Partner/innen aus Wirtschaft, Behörden und Institutionen stellt die TÜV AUSTRIA Akademie in ihren Bildungsangeboten gewinnbringend zur Verfügung.

Thomas Rochowansky, MBA, Leiter des Geschäftsfeldes Schulung der TÜV AUSTRIA Akademie: "Im Mittelpunkt unserer Schulungsphilosophie steht das Zusammenwirken von gezieltem Know-how-Transfer, praktischer Anwendung und erfolgreicher Umsetzung in der täglichen Arbeit. Bei zahlreichen Kursen und Lehrgängen erhalten die Teilnehmer/innen nach bestandener Prüfung zudem ein Zertifikat der TÜV AUSTRIA CERT GMBH -der akkreditierten Zertifizierungsstelle des TÜV AUSTRIA - als Bestätigung des Erfolgs."

Die TÜV AUSTRIA Akademie - der starke Partner für die Wirtschaft in allen Fragen der Aus- und Weiterbildung. Wir haben in jedem Fall ein passendes Angebot für Sie.

Für Ihre Qualität. Mit Sicherheit.

Plattform für berufsbezogene Erwachsenenbildung: www.pbeb.at

Rückfragen & Kontakt:

TÜV AUSTRIA AKADEMIE GMBH

Gutheil-Schoder-Gasse 7a, 1100 Wien

Tel.: +43 (0)1 617 52 50-0

Fax: +43 (0)1 617 52 50-8145

E-Mail: akademie @ tuv.at

www.tuv-akademie.at

www.tuv.at/kursprogramm