Delticom: ReifenDirekt-Onlineshops in neuem, frischem Look / Reifenkauf 2013 - Rebrush / In neuem Webdesign kinderleicht zu neuen Reifen und Kompletträdern

Hannover (ots) - Europas führender Internet-Reifenhändler Delticom, hat seine ReifenDirekt-Onlineshops in Deutschland, Österreich und der Schweiz einem Frühjahrsputz unterzogen und seine Shops re-designed. Die Webshops präsentieren sich nun in einem frischen, neuen Look.

Das neue Design ist klar und übersichtlich, die Menüführung transparent und benutzerfreundlich. Der Reifenkäufer profitiert so von einem noch schnelleren Zugriff auf die umfangreichen Produktangebote und Serviceleistungen. Mit nur wenigen Klicks ist die Bestellung der neuen Reifen erledigt. Innerhalb kurzer Zeit werden die Pneus zur Wunschadresse geliefert. Besonders komfortabel und bequem: Die Direkt-Lieferung der Reifen zu einem der Servicepartner.

Eine professionelle Montage-Werkstatt in der Nähe kann direkt online beim Reifenkauf mit ausgewählt werden; in Deutschland kooperieren aktuell mehr als 8.000 Fachbetriebe mit ReifenDirekt.de, in Österreich, bei ReifenDirekt.at, sind es über 700 und in der Schweiz bieten mehr als 1.800 Service-Werkstätten über ReifenDirekt.ch ihre Montage-Dienste an.

Mehr Informationen rund Reifen auf www.reifendirekt.de, www.reifendirekt.at und www.reifendirekt.ch sowie aktuelle Reifentests bei www.reifentest.com.

Informationen über das Unternehmen: www.delti.com

Rückfragen & Kontakt:

Susanne Kindor-d'Unienville

Delticom AG

T: + 49 (0) 511 / 93634-852

kindor @ delti.com

www.delti.com