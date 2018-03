Nabucco: Aserbaidschan für günstigere TAP-Variante?

Wien (OTS) - Der aserbaidschanische Energieminister Natig Alijev sagt im Interview: "Je teurer die Pipeline, desto weniger effektiv das gesamte Projekt."

Die aserbaidschanische Regierung will sich zumindest nicht offen in die in wenigen Wochen anstehende Entscheidung über die Realisierung einer Gas-Pipeline zwischen Aserbaidschan und Europa einmischen. Dennoch lässt der aserbaidschanische Energieminister Natig Alijev in einem Interview mit dem "Österreichischen Industriemagazin" eine Präferenz zugunsten der günstigeren der beiden konkurrierenden Pipeline-Varianten Nabucco West und TAP erkennen.

Die Entscheidung für Nabucco oder TAP sei von "ökonomischen Faktoren bestimmt", so Alijev. "Je teurer die Pipeline, desto weniger effektiv das gesamte Projekt", sagt Alijev gegenüber dem "Industriemagazin". Es sei wünschenswert, wenn "mehr Geld für die Entwicklung des Gasfeldes und nicht für die Pipeline" investiert würde.

Das Gasfeld wird von einem Konsortium aus BP, Statoil, Total, Lukoil, iranischer Ölgesellschaft NIOC, der türkischen Ölgeselschaft TPAO und dem aserbaidschanischen Energieriesen SOCAR betrieben. Der Miteigentümer Statoil ist auch im Nabucco-Konkurrenzprojekt TAP führend engagiert.

Die Nabucco-West-Pipeline, in deren Planungsgesellschaft die OMV investiert ist, soll von der bulgarisch-türksichen Grenze über Bulgarien, Rumänien und Ungarn nach Österreich führen. Die TAP-Route führt von der Türkei über Griechenland und Albanien nach Italien und soll günstiger zu bauen sein als die Nabucco-Variante.

Die ganze Story finden Sie auf

http://www.industriemagazin.net/link/Nabucco_OMV_Aserbaidschan

