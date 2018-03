NEWS: Berlakovich will Verkauf von Pflanzenschutzmitteln beschränken

Privatanwender sollen Pestizide nicht mehr so leicht kaufen können. Tauchen neue Risiken auf, wäre Verbot des Wirkstoffes Glyphosat in der Landwirtschaft denkbar.

Wien (OTS) - Landwirtschaftsminister Nikolaus Berlakovich (ÖVP) stellt in Zusammenhang mit der politischen Debatte über umstrittene Pestizide neue Regelungen in Aussicht. Auf NEWS-Anfrage erklärt ein Minister-Sprecher, dass Berlakovich Beschränkungen im Verkauf plant:

Der Minister beabsichtige "jedenfalls ein generelles Verkaufsverbot von Pflanzenschutzmitteln im Wege der Selbstbedienung bzw. im Lebensmitteleinzelhandel abseits von Fachmärkten", heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme: "Der Verkauf von Pflanzenschutzmitteln für die private Anwendung soll zukünftig nur mehr in Fachmärkten mit einer entsprechenden Beratung möglich sein."

Was konkret den - aktuell für Aufregung sorgenden -Pestizidwirkstoff Glyphosat anbelangt, ist für Berlakovich ein Verbot in der Landwirtschaft nicht undenkbar. Derzeit werde Glyphosat im Auftrag der Europäischen Kommission einer neuerlichen Risikobewertung unterzogen, heißt es in der Stellungnahme: "Sollten bei der Neubewertung Risiken definiert werden, kann sich Landwirtschaft- und Umweltminister Niki Berlakovich ein Anwendungsverbot von Glyphosat zur Behandlung von landwirtschaftlichen Kulturen zur Lebensmittel-oder Futtermittelproduktion vorstellen."

NEWS widmet sich in seiner aktuellen Ausgabe der Debatte über Glyphosat. Glyphosat ist der am meisten eingesetzte Wirkstoff zur Unkrautvernichtung. Zunächst verwies das Landwirtschaftsministerium nach NEWS-Anfrage auf die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES). Nach Redaktionsschluss wurde die ausführliche Stellungnahme übermittelt.

