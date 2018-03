Finnisches Unternehmen geht mit Genetik-Technologie der Weltklasse auf den Markt

Helsinki (ots/PRNewswire) - Blueprint Genetics hat eine neue Technologie für genetische Tests für den professionellen Einsatz in Krankenhäusern vorgestellt. Die Technologie der Gensequenzierung basiert auf Forschungen der Stanford University und kann seltene ererbte Krankheiten beim Menschen zuverlässig bestimmen. Das Unternehmen nahm 2012 seine Betriebstätigkeit in Helsinki auf.

Die Tests von Blueprint Genetics ermöglichen bei schwierigen Erbkrankheiten eine effiziente Diagnose. Derzeit gibt es beinahe 4.000 bekannte Erkrankungen mit einem genetischen Hintergrund. Die Ergebnisse genetischer Tests unterstützen Ärzte bei der Erstellung einer Diagnose, einer Prognose über den Verlauf der Krankheit, der Wahl von Behandlungsmöglichkeiten und einem effizienten Screening von Verwandten. Die ersten Tests von Blueprint Genetics gelten ererbten Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Das Unternehmen möchte genetische Diagnosen im Gesundheitswesen zu einer täglich praktizierten Routine machen, indem die Schwelle für die Verwendung genetischer Tests abgesenkt wird. Dies wird durch das Angebot von Tests möglich, die umfassender, kostengünstiger und schneller sind als die bislang verfügbaren Tests. Die Genetiker und Kliniker von Blueprint Genetics werten die Testergebnisse aus und geben innerhalb von drei Wochen nach Erhalt der Probe direkt gegenüber den behandelnden Ärzten Stellungnahmen ab.

Blueprint Genetics spricht gezielt die internationalen Diagnosemärkte an und beginnt ihre Geschäftstätigkeit im EU-Gebiet. Die internationalen Empfehlungen für den Einsatz genetischer Diagnosen nehmen rasch zu, und die aktuelle Forschung spricht sich für umfassende Tests bei Erbkrankheiten aus. Nach Blueprint Genetics gab es noch nie derart umfassende oder einfach einzusetzende Tests zu einem Preisniveau, welches für den klinischen Einsatz erschwinglich ist.

Das Unternehmen verfügt über solides Wissen im Bereich der medizinischen Genetik. "Finnland ist ein wunderbarer Ort, um ein auf Wachstum angelegtes internationales Genetik-Unternehmen zu gründen. Wir verfügen in Finnland über eine grosse Menge an Kenntnissen und Ressourcen, und die genetische Forschung findet globale Anerkennung", meint Tommi Lehtonen, CEO of Blueprint Genetics.

Blueprint Genetics liefert fortschrittliche professionelle Gentests für seltene Krankheiten. Das Unternehmen nahm 2012 seine Betriebstätigkeit auf und liefert Diagnosemittel für kardiovaskuläre, neurologische und Augen-Erkrankungen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 11 Mitarbeiter und hat seinen Sitz in Helsinki, Finnland.

Weitere Informationen: Tommi Lehtonen CEO Blueprint Genetics Oy +358-44-7700-411 tommi.lehtonen@blueprintgenetics.com http://www.blueprintgenetics.com