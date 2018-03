Nationalrat - Königsberger-Ludwig: Inklusive Pädagogik fest in PädagogInnenbildung Neu verankert

Grundstein für beste Ausbildung unserer Lehrerinnen und Lehrer mit neuem Ausbildungsgesetz gelegt

Wien (OTS/SK) - "Das Lehrer- und Lehrerinnenbildungsgesetz Neu wird dazu beitragen, dass inklusive Bildung einen höheren Stellenwert in der Ausbildung bekommt und das Bewusstsein dafür schärfen, wie wichtig inklusive Pädagogik an den Schulen ist und was Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen brauchen", hat die SPÖ-Bereichssprecherin für behinderte Menschen, Ulrike Königsberger-Ludwig, heute, Mittwoch, im Nationalrat anlässlich der Diskussion um die PädagogInnenbildung Neu betont. ****

Die Kompetenzorientierung im Bereich der inklusiven Pädagogik habe in entscheidendem Maße im neuen Gesetz Berücksichtigung gefunden. Das zeige allein die Tatsache, dass die inklusive Pädagogik insgesamt an zehn Stellen im Gesetz genannt werde.

Grundlage der inklusiven Pädagogik müsse die UN-Konvention für Menschen mit Behinderungen sein. Es sei daher besonders wichtig, dass sich die öffentlichen Universitäten bei der Umsetzung des neuen Gesetzes am leitenden Grundsatz der besonderen Berücksichtigung von Menschen mit Behinderungen orientieren und inklusive Pädagogik in einem angemessenen Ausmaß berücksichtigen.

Besonders wichtig ist Königsberger-Ludwig auch, dass Bildung künftig nicht mehr vererbt wird: "Lehrerinnen und Lehrer spielen eine zentrale Rolle dabei, Chancengleichheit herzustellen und unterschiedliche soziale Milieus auszugleichen. Wir brauchen Menschen, die Sozialkompetenz mitbringen, die Kinder mögen und auch auf der Beziehungsebene wertvolle Arbeit leisten." Der Grundstein für die beste Ausbildung dieser Menschen sei mit dem Gesetz zur neuen LehrerInnenausbildung gelegt worden. (Schluss) rp/mis

