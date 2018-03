AVISO: Ankunft der UN-Soldaten verspätet um etwa 19:40 Uhr

Wien (OTS/BMLVS) - Heute, Mittwoch, den 12. Juni 2013 um etwa 19:40 Uhr landen 67 österreichische UN-Soldaten, die bei der UNDOF-Mission am Golan im Einsatz waren, in Wien-Schwechat. Bundeskanzler Werner Faymann und Verteidigungsminister Gerald Klug empfangen die Soldaten am Flughafen.

Medienvertreter werden ersucht, sich um 18:45 Uhr im General Aviation Centre am Flughafen Wien-Schwechat einzufinden.

Treffpunkt:

Zeit: 18:45 Uhr (aufgrund des Sicherheitschecks im Vorfeld)

Ort: General Aviation Centre Flughafen Wien

Steinriegelweg 1, 1300 Flughafen Wien

Kontakt: 0664 622 1005

