Unternehmerführerschein(R): Leitl zeichnet Gymnasiasten aus

21 Schlierbacher Schüler/innen bestehen kommissionelle Unternehmerprüfung

Wien (OTS/PWK407) - - Im barocken Ambiente des Stiftes Schlierbach wurden am 7. Juni 21 Schüler/innen des Stiftsgymnasiums von Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl für ihre Kompetenz in den Bereichen Wirtschafts- und Finanzwissen sowie unternehmerische Kompetenz ausgezeichnet. Mehr als drei Jahre lang haben die Schüler/innen der 7.Klassen viel Zeit und Energie investiert und mussten Online-Prüfungen in den verschiedenen Modulen bestehen. Mit der kommissionellen Unternehmerprüfung konnten nun alle 21 Schüler/innen das letzte der vier Unternehmerführerschein(R) Module absolvieren. Bei der feierlichen Zertifikatsübergabe im Bernardisaal waren zahlreiche Ehrengäste - darunter Vertreter der regionalen Wirtschaft und des Landesschulrats - anwesend.

Wirtschaftskammerpräsident Leitl würdigte in seiner Ansprache die Leistung der Schüler/innen und betonte den hohen Stellenwert des Unternehmerführerscheins(R). Dieser geht auf eine Initiative der Wirtschaftskammer Österreich zurück und wird als Zusatzqualifikation ab der achten Schulstufe angeboten. Ausgehend von Österreich haben bereits viele europäische Länder - darunter Deutschland und Frankreich - den Unternehmerführerschein(R) übernommen, betonte Leitl.

Unter dem Applaus der zahlreichen Festgäste nahmen die Schlierbacher Gymnasiast/innen stolz das europaweit anerkannte Zertifikat von Präsident Leitl entgegen. Dieser zeichnete auch die beteiligten Professoren Franz Miglbauer, Wolfgang Herndl und Werner Grünbeck für ihren Einsatz aus und überreichte dem Vertreter des Schulerhalters, Martin Spernbauer, eine Urkunde als Anerkennung für die Verdienste der Schule um den Unternehmerführerschein(R).

Auch in den kommenden Jahren werden bis zu zwei Drittel der Schüler/innen der Oberstufenjahrgänge den Unternehmerführerschein anstreben, versicherte Jürgen Rathmayr und bezeichnete den Unternehmerführerschein(R) als Erfolgsgeschichte am Gymnasium Schlierbach. (SR)

Weiterführende Information zum Unternehmerführerschein:

www.unternehmerfuehrerschein.at

