Weltgrößter Einzelhandelsverband besucht Kanton-Messe, um Handel anzukurbeln

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Auf der einen Seite: eine Branche, der über 3,6 Millionen amerikanische Unternehmen angehören. Diese schaffen Arbeitsplätze für über 42 Millionen Menschen und erwirtschaften einen Jahresumsatz in Höhe von 2,5 Billionen US-Dollar.

Auf der anderen Seite: eine zweimal jährlich stattfindende Veranstaltung, an der 210.000 internationale Fachbesucher aus 200 Ländern und Regionen teilnehmen. Diese Fachbesucher treffen sich und kommen mit 25.000 Fabriken und Lieferanten aus China, die eine unglaubliche Bandbreite an Produkten anbieten, ins Geschäft.

Es handelt sich dabei um den amerikanischen Einzelhandelsverband National Retail Federation (NRF), der größten Einzelhandelsorganisation der Welt, und um die Kanton-Messe, die angesehenste Messe Chinas.

"Ich fühle mich geehrt und freue mich außerordentlich, diese Veranstaltung besuchen zu dürfen. Die Kanton-Messe spielt eine zentrale Rolle im Rahmen der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen China und den Vereinigten Staaten."

Matthew Shay, President und CEO der NRF, stattete der Kanton-Messe vor kurzem einen weiteren Besuch ab. Dabei traf er sich mit Wang Runsheng, dem stellvertretenden Leiter der Messe. Die Anwesenheit Shays ist ein gutes Vorzeichen für einen florierenden bilateralen Handel zwischen China und den Vereinigten Staaten.

Wang bestätigte die wichtige Rolle, die der NRF als weltweit anerkannter Einzelhandelsverband bei der Förderung des Handels zwischen China und den Vereinigten Staaten spiele. Er schlug vor, die Partnerschaft zwischen der Kanton-Messe und dem NRF zu vertiefen, um es auf diese Weise mehr amerikanischen Einzelhandelsunternehmen zu ermöglichen, von der zweimal im Jahr stattfindenden Veranstaltung zu profitieren.

Im Gegenzug erklärte Shay, von der Messe gelernt zu haben, und prognostizierte, dass der bilateral Handel zwischen China und den USA weiter wachsen werde. Das Entwicklungspotenzial ist enorm: So betrug das chinesisch-amerikanische Handelsvolumen im letzten Jahr 484,7 Milliarden Dollar, eine Steigerung gegenüber 2,45 Milliarden Dollar im Jahr 1979, und die beiden Länder sind inzwischen zweitgrößter Handelspartner des jeweils anderen Landes.

"Der NRF und das chinesische Außenhandelszentrum China Foreign Trade Centre pflegen eine partnerschaftliche Zusammenarbeit", so Shay weiter. "Dies ermöglicht es dem NRF, auf der Kanton-Messe Einblicke in den US-amerikanischen Einzelhandel zu geben, und gleichzeitig während der BIG Show, der größten Jahrestagung der NRF, die in New York stattfindet und fast 30.000 Besucher aus der ganzen Welt anzieht, die Werbetrommel für die Kanton-Messe zu rühren."

Die amerikanische Präsenz auf der Kanton-Messe ist anhaltend stark:

Üblicherweise nehmen 10.000 Besucher aus den USA an der Veranstaltung teil. Die Messe zieht auch viele der weltgrößten Einzelhandelsunternehmen an: 2012 waren 66 der 250 weltgrößten Einzelhändler auf der Messe vertreten, darunter sechs der zehn weltgrößten Unternehmen.

Die Organisatoren der Kanton-Messe freuen sich bereits darauf, die Besucher der 114. Ausgabe der Veranstaltung willkommen zu heißen, die am 15. Oktober dieses Jahres ihre Pforten öffnen wird.

