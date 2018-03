Buchmayr: Salzburg bekommt Regierung mit starker grüner Handschrift - herzliche Gratulation zum erfolgreichen Verhandlungsabschluss

Drei Grüne Ressorts mit Grünen Kernthemen werden Salzburg positiv gestalten

Linz (OTS) - "Ich gratuliere den Grünen in Salzburg ganz herzlich zu diesem Verhandlungsergebnis. Es ist der Erfolg langer, intensiver Verhandlungen in einer doch schwierigen Situation. Auf dem Tisch liegt eine Vereinbarung, die den enormen Grünen Erfolg bei den Landtagswahlen widerspiegelt. Die WählerInnen in Salzburg haben sich zu einem großen Teil eindrucksvoll für den Grünen Kurs entschieden und wollen diese Grüne Politik auch in Regierungsverantwortung. Nun ist sichergestellt, dass Salzburg eine Regierung mit starker Grüner Handschrift bekommt". Hocherfreut zeigt sich die Landessprecherin der Grünen OÖ, Maria Buchmayr vom heutigen positiven Abschluss der Regierungsverhandlungen in Salzburg.

Drei Grüne LandesrätInnen mit Astrid Rössler als 1. Landeshauptmann-Stellvertreterin bedeuten in Salzburg künftig ein Grünes Regieren auf Augenhöhe mit der ÖVP. Die Grünen verantworten künftig drei gesellschaftspolitisch und ökologisch zentrale Ressorts, welche die Grünen Kernthemen widerspiegeln. Konkret Umwelt und Naturschutz, Soziales, Kultur, Frauen, Kinderbetreuung, Jugend, Wissenschaft und Forschung, Integration. Zudem wurden selbstverständlich Konsequenzen und Lehren aus dem Salzburger Finanzskandal und die Einführung eines 365 Euro Jahrestickets auch für Salzburg vereinbart.

Buchmayr: "Mit den Grünen kommt es nun in Salzburg zu einem politischen Neustart. Klimaschutz, Nachhaltigkeit und die Energiewende werden zum Regierungsprinzip. Die Grünen vertreten eine neue politische Kultur, eine Politik der Sauberkeit, Sachlichkeit und Transparenz. Diese Politik wird nun auch Salzburg positiv gestalten".

