Kinder brauchen Werte

Wien (OTS) - "Kinder in Wien" (KIWI), gemeinnütziger Träger von über 250 Kindergarten- und Hortgruppen startet eine Kampagne zum Thema Werte und Wertevermittlung. Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz unterstützt diese Kampagne.

Unter dem Motto "WERT.VOLLE.KINDER - WERT.VOLLE.ZUKUNFT" werden 14 ausgewählte Werte öffentlich beworben. Gemeinsam mit Integrations-Staatssekretär Sebastian Kurz präsentierte heute die Geschäftsführerin des Vereins, Monika Riha, die neue Kampagne. Ziel ist es für die ausgewählten Werte und deren Vermittlung an Kinder in der Öffentlichkeit Stimmung und Meinungsbildung zu betreiben.

Die 14 ausgesuchten Werte wurden im Rahmen eines breiten Diskussionsprozesses erarbeitet. Es sind dies: Wertschätzung, Verantwortlichkeit, Verlässlichkeit, Achtsamtkeit, Hilfsbereitschaft, Gewaltlosigkeit, Begeisterung, Loyalität, Toleranz, Partnerschaftlichkeit, Idealismus, Humor, Vertrauen, Herzlichkeit.

"Wir begleiten unsere Kinder in eine Zukunft von der wir nicht sagen können was sie genau bringt. Es ist unsere Verantwortung, Kinder so zu bilden, zu begleiten und zu unterstützen, dass sie auf diese Zukunft auch gut vorbereitet sind. Dafür ist auch die Vermittlung von Werten wesentlich. Mit unserer Kampagne soll eine breite öffentliche Debatte über Werte und deren Vermittlung angeregt werden. Denn gemeinsame Werte sind das, was uns verbindet", so Monika Riha, Geschäftsführerin von KINDER IN WIEN.

Die Initiative wird von Integrations-Staatssekretär Sebastian Kurz begrüßt. Das Thema Werte und Wertevermittlung ist einer der Arbeits-Schwerpunkte des Staatssekretariats für Integration. "Ein friedvolles Zusammenleben in einer immer vielfältiger werdenden Gesellschaft kann nur über gemeinsame Werte funktionieren. Und die Vermittlung dieser Werte kann gerade bei Kindern gut gelingen. Kinder in Wien wählt mit seiner Kampagne den richtigen Ansatz. Es werden Kinder und das, was man ihnen als Grundlage mitgibt, in den Mittelpunkt gestellt", hält er dazu fest.

Ab morgen werden in ganz Wien die ausgewählten KIWI Werte großflächig plakatiert. Zusätzlich dazu werden über den Sommer Freecards und Informationsbroschüren verteilt. Ebenso wird ein eigenes Magazin herausgegeben, das sich mit Werten und der Arbeit von KINDER IN WIEN befasst. Als Kooperationspartner konnte von KINDER IN WIEN EPA-Media gewonnen werden, der Plakatflächen kostenlos zur Verfügung stellt. Auch Headline und Alanova unterstützen das Projekt. Für den Herbst sind weitere öffentliche Veranstaltungen geplant, um das Thema Werte und Wertevermittlung weiter voran zu treiben.

Der nun beginnenden Kampagne ist eine umfangreiche Vorarbeit vorausgegangen. So wurden intensive Gespräche mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum Thema Werte geführt. Eine Arbeitsgruppe erarbeitete weitere Grundlagen. Auf Basis einer Befragung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Expertinnen und Experten sowie Erziehungsberechtigten wurden jene Werte herausgefiltert, die gerade für die Bildungsarbeit in der Elementarpädagogik von großer Bedeutung sind. Im November 2012 wurde ein eigener Werte-Kongress ausgerichtet, an dem über 1.100 Personen teilgenommen haben.

"Wir starten heute einen Prozess, den wir nachhaltig und kontinuierlich verfolgen wollen. Denn Werte sind nichts kurzweiliges, sie sind etwas, das nachhaltig Bestand hat und auf das man immer wieder aufmerksam machen muss! Werte sind für uns alle wichtig", so KIWI-Geschäftsführerin Monika Riha.

Christine Marek, Abgeordnete z. NR, unterstützt ebenfalls die Wertekampagne von KINDER IN WIEN.

