FREYWILLE feierte die Weltpremiere zweier neuer Kollektionen

Wien (OTS) - Das spannende Debut der neuen FREYWILLE Kreationen PASSIONATE RUSSIA und PEPITA ROSE PASTELL: Inspiriert von den unterschiedlichen Facetten der Lebensfreude haben FREYWILLEs Künstler außergewöhnliche neue Schmuckstücke und Designs entworfen. Am 11.06.2013 fand der festliche Premieren-Event für 250 geladene Gäste am Stephansplatz in Wien statt, bei der alle schmückenden Highlights auf dem Open Air Catwalk vor der Kulisse des Stephansdoms präsentiert wurden.

Das österreichische Luxusschmuckunternehmen FREYWILLE, bekannt für elegante Schmuckstücke und Accessoires mit künstlerischem Charakter, wartete mit einem besonderen Highlight für Fans edler Preziosen auf:

Die mit Spannung erwarteten neuen Kollektionen, die exklusiv nur in wenigen ausgewählten FREYWILLE Boutiquen erhältlich sein werden, wurden erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Eigentümer und Geschäftsführer Dr. Friedrich Wille begrüßte die Gäste, überraschte mit interessanten Details zur Entstehungsgeschichte der neuen kunstvollen Kreationen und sprach sich über die Kunst als verbindendes Element aus. "Kunst ist eine universale Sprache, die sich nicht durch Staatsgrenzen einschränken lässt", so Wille über das zentrale Element aller FREYWILLE Designs.

Wenn Lebensfreude und Luxus zusammentreffen

Unter dem Motto "Lebensfreude trifft Wiener Design" konnten sich die Premieren-Besucher auf die Präsentation des kostbaren Schmucks am Catwalk vor der atemberaubenden Kulisse des beleuchteten Stephansdoms freuen. Kulinarische Genüsse, musikalische Darbietungen von Violinistin Barbara Helfgott und eine FREYWILLE Style Lounge rundeten das Programm ab.

Durch den gesamten Abend führte - charmant und eloquent -Moderator und Entertainer Volker Piesczek. Bei anschließenden Cocktails und Gesprächen mit FREYWILLEs Künstlern, die es sich nicht nehmen ließen, aus dem Nähkästchen zu plaudern, feierten die rund 250 Gäste - unter Ihnen auch bekannte Persönlichkeiten aus der Modewelt wie Fashion-Expertin Elvyra Geyer - nach dem offiziellen Programm bis in die späten Abendstunden. So ging ein exklusiver Premieren-Event in glamourösem Ambiente zu Ende.

