Katrin Sulzmann steuert jetzt die Henkel-Kommunikation für Osteuropa und Afrika/Nahost

Henkel CEE: Neuer Head of Corporate Communications CEE & MEA

Wien (OTS) - Katrin Sulzmann, 41, leitet seit Anfang Juni 2013 von Wien aus die Henkel-Unternehmenskommunikation in Osteuropa, Afrika und dem Nahen Osten und übernimmt damit die Verantwortung für rund 40 Länder. In ihrer Funktion berichtet sie direkt an Carsten Tilger, Corporate Senior Vice President, Head of Corporate Communications. Zuletzt verantwortete Katrin Sulzmann die Unternehmenskommunikation der Metro Group in Asien.

Nach dem Studium der Kunstgeschichte und einer Ausbildung bei der Deutschen Gesellschaft für Public Relations, begann Katrin Sulzmann ihre berufliche Laufbahn in der Unternehmenskommunikation von ABB Deutschland. Im Jahr 1999 wurde sie PR-Beraterin bei Impact, Agentur für Kommunikation in Frankfurt und trat 2002 in die Metro Group in Düsseldorf ein. 2007 übernahm Katrin Sulzmann die Leitung der Unternehmenskommunikation der Metro in Asien, mit Stationen in Hongkong, Shanghai und Singapur.

Fotomaterial finden Sie im Internet unter http://news.henkel.at.

