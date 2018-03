Camfil-Truck tourt für "Luft als Lebensmittel"

13 Meter langes, fahrbares Luftqualitätsmesslabor in Wien

Wien (OTS) - "Gesunde Luft ist ein Menschenrecht": Unter diesem Motto machte heute der 13 m lange Camfil Truck am Michaeler Platz in Wien Station. Er bietet unterschiedliche Testausrüstungen, vier Laboranlagen, sowie einen Ausstellungs- und Vortragsraum und ist somit ein weltweit einzigartiges, fahrbares Labor für Luftqualitätsmessungen und gleichzeitig ein multimediales Zentrum der Wissensvermittlung. Vor Ort werden insgesamt vier unterschiedliche Messungen und Experimente durchgeführt: Die Messung von Feinstaub und Ozon, die Messung des Energieverbrauchs bei qualitativ unterschiedlichen Filtern, sowie die Visualisierung ihrer Funktionskraft mit Hilfe eines Nebelgenerators.

Die Aktion soll darauf aufmerksam machen, dass gesunde Luft ein Menschenrecht ist. "Essen und Trinken ist nach dem Gesetz ein Lebensmittel. Warum also nicht auch Luft? Camfil setzt sich dafür ein, dass sich das ändert", betont Sascha Deifel, Geschäftsführer von CAMFIL Austria, der unter anderem die aktuellen Luftwerte von Wien im Vergleich zu den Städten Paris, Drosa (Schweden) und Riverdale in der Nähe von New York vor Ort präsentierte.

Fotos unter http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4266

