Das Bundeskriminalamt ist seit zehn Jahren wichtigste Drehscheibe in der Kriminalitätsbekämpfung

Mit einem Festakt im Innenministerium feierte das Bundeskriminalamt das zehnjährige Bestehen.

Wien (OTS) - Das Bundeskriminalamt ist die Schlüsselstelle für nationale und internationale Kriminalitätsbekämpfung, Kriminalstrategie, Kriminalanalyse und Kriminalprävention in Österreich", sagte Innenministerin Maga Johanna Mikl-Leitner beim Festakt. "Das Bundeskriminalamt verfügt über Kontakte zu Polizeibehörden in der ganzen Welt. Das fördert die internationale polizeiliche Zusammenarbeit." Das bestätigte auch der Direktor des deutschen Bundeskriminalamts, Jörg Ziercke. "Das österreichische Bundeskriminalamt ist Initiator und Partner der wichtigsten sicherheitspolitischen Allianzen in Österreich und in Europa und trägt damit einen maßgeblichen Anteil zur europäischen Sicherheit bei. Das BK kann mit Stolz auf die vergangenen zehn Jahre und mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Es ist gerüstet für die Herausforderungen unserer Zeit", sagte Ziercke.

Unter den Festgästen befanden sich neben hochrangigen Vertretern des Innenministeriums auch Landespolizeidirektoren sowie der slowakische Polizei-Vizepräsident Milan Lucansky und der ungarische Polizei-Vizepräsident Tibor Takacs.

General Franz Lang, Direktor des Bundeskriminalamts, unterstrich die gute polizeiliche Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten. "Besonders mit unseren Nachbarländern funktioniert der kriminalpolizeiliche Informationsaustausch - oft auch auf kurzem Wege - bestens. Viele polizeiliche Erfolge wie zum Beispiel bei der Schlepperkriminalität, dem Menschenhandel oder der Suchtmittelkriminalität wären ohne diese Kooperationen nicht möglich."

Das Bundeskriminalamt nahm 2003 die operative Tätigkeit auf. Das BK ist Ansprechpartner für internationale polizeiliche Kooperationen und unterstützt als Zentralstelle in Österreich alle Landeskriminalämter und nachgeordneten Polizeidienststellen durch Assistenzdienste, Supportleistungen und Controlling. Derzeit arbeiten im Bundeskriminalamt 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sieben Fachabteilungen.

