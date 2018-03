VHS Meidling: Longfield Gospel Chor Konzert am 18. Juni

Über 480 aktive Mitglieder machen aus dem Chor die größte Gospel-Plattform Europas

Wien (OTS) - Der Longfield Gospel Chor ist mit über 480 aktiven Mitgliedern die größte Gospel-Plattform in Europa. Seit 1998 entstanden - im Abstand von jeweils 2 Jahren - 3 Chöre: "The Longfield Gospel Choir" (100 Mitglieder), "The Longfield Gospel Singers" (120 Mitglieder) und "The Longfield Gospel Workshop" (120 Mitglieder). Im Jahr 2008 wurde ein weiterer Chor gegründet: "The Longfield Gospel Experience" (140 Mitglieder). Die Chöre sind organisatorisch in den Betrieb der VHS Meidling integriert und proben dort regelmäßig. Weit über 400 Auftritte seit 1999 unter der Leitung von Dr. Georg Weilguny beschreiben die rege Konzerttätigkeit der Chöre. Das nächste Konzert findet am 18. Juni im Theatersaal Längenfeldgasse (12., Längenfeldgasse 13-15) statt.

Internationale Auszeichnungen

Der Chor gehört mittlerweile zum Besten, was Österreichs Gospel-Landschaft zu bieten hat. Der Longfield Gospel Chor hat in den letzten Jahren vor Bundespräsident Heinz Fischer in der Hofburg gesungen, spielte anlässlich des Papstbesuchs von Benedikt dem XVI und arbeitete im Rahmen vom JazzFestWien mit dem 10-fachen Grammy-Gewinner Bobby McFerrin bei seinem Konzert in der Staatsoper zusammen. Bekannt wurde der Chor auch durch seinen Auftritt bei der ORF-TV-Show "Die große Chance", wo er von der Jury die Bestwertung erhielt. Internationale Auszeichnungen wie bei den "International Choir Olympics" 2000 und 2004 mit zweimal "Bronze" in der Kategorie Gospel oder der 2. Preis beim Internationalen Gospelwettbewerb "Camp Meeting Osiek" 2007 dokumentieren eindrucksvoll die Qualität dieses Chores.

Weitere Informationen und Konzertkarten gibt es unter www.vhs.at/meidling bzw. Tel.: +43 1 891 74 112 000. Videos und Hörproben finden Sie auch unter www.longfield.at

Factbox:

Longfield Gospel Konzert

Datum: 18.6.2013, Beginn: 20.00 Uhr

Ort: Theatersaal Längenfeldgasse 13-15, 1120 Wien

