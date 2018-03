Wax auf der Ö3-Bühne beim Donauinselfest 2013

Wien (OTS) - Der Countdown zum größten Open-Air-Festival Europas läuft! Drei Tage lang (21. bis 23. Juni) bebt die Wiener Donauinsel, zwei Tage lang macht Hitradio Ö3 Programm und präsentiert auch in diesem Jahr ein großartiges Line-up. Heute wurde im Ö3-Wecker ein weiterer Topact bekannt gegeben: Wax spielt im Rahmen des Donauinselfests erstmals ein Open-Air-Konzert in Österreich. Mit seinem Smash-Hit "Rosana" in der Tasche wird er am Sonntag, 23. Juni auf der Ö3-Bühne tausende Besucher begeistern.

Insgesamt haben gleich zehn nationale und internationale Top-Acts ihr Kommen zugesagt. Neben Wax werden Leslie Clio, Rea Garvey, Amy Macdonald und DJ Antoine für unvergessliche Konzerthighlights zum 30-jährigen Jubiläum des Donauinselfestes sorgen. Aber auch deutschsprachige Chart-Stürmer wie Julian Le Play, Christina Stürmer und Philipp Poisel sind mit dabei. Zwei geheime Top-Acts werden in den nächsten Tagen noch bekannt gegeben.

Das Ö3-Programm im Überblick

FREITAG, 21. Juni 2013

Julian Le Play

Leslie Clio

Rea Garvey

Amy Macdonald

Geheimer Topact

SONNTAG, 23. Juni 2013

Christina Stürmer

Philipp Poisel

Wax

Geheimer Topact

DJ Antoine

Hitradio Ö3 präsentiert internationale Stars und Pop/Rock aus Österreich!

Julian Le Play eröffnet am Freitag mit seiner unvergleichlichen starken Stimme die Party auf der Ö3-Bühne. Mit dabei ist an diesem Abend auch Leslie Clio. Die in Berlin lebende Hamburgerin ist seit Anfang des Jahres mit ihrem Debutalbum "Gladys" auf der Überholspur unterwegs und wird unter anderem mit ihrem Hit "I Couldn't Care Less" für begeistertes Mitsingen sorgen. Außerdem werden Rea Garvey und seine Band mit einer energiegeladenen Show die Ö3-Bühne rocken. Die Schottin Amy Macdonald ist ebenfalls mit dabei und wird mit Ohrwürmern wie "This Is The Life", "Mr Rock & Roll", "Don't Tell Me That It's Over" und "Slow It Down" das Publikum vor der größten Gratis-Pop-Bühne des Landes verzaubern.

Nach drei Jahren kehrt Christina Stürmer auf die große Bühne zurück. Mit ihrem neuen Album "Ich hör auf mein Herz" im Gepäck setzt sie am Sonntag den Startschuss für einen Abend voller Konzerthighlights. Philipp Poisel hat bisher mit Hits wie "Eiserner Steg" und "Wie soll ein Mensch das ertragen" hunderttausende Menschen in seinen Bann gezogen, am Sonntag lässt er auf der Ö3-Bühne die Mädchenherzen höher schlagen. Kurz danach wird der kalifornische MC, Songwriter, Multiinstrumentalist und Produzent Wax mit seinem Sommer-Hit "Rosana" live zu sehen sein. Und zum Abschluss präsentiert DJ Antoine auf der Ö3-Bühne seine größten Hits. Er hatte seinen internationalen Durchbruch 2011 mit der Single "Welcome To St. Tropez" und feiert seither mit Hits wie "Ma Chérie" oder "Bella Vita" riesige Erfolge. Zum großen Finale verwandelt der Schweizer House-DJ, Produzent und Labelchef die Wiener Donauinsel in eine riesige Tanzfläche.

On decks: Ö3-DJ Tobi Rudig

Durch das Programm auf der Ö3-Bühne führen an beiden Tagen die Ö3-Moderatoren Thomas Kamenar und Elke Lichtenegger, für den richtigen Sound sorgt Ö3-DJ Tobi Rudig.

Die beste Musik auf einer Bühne - der Ö3 Bühne am Donauinselfest -der Eintritt ist frei!

