10 Jahre SOPHIE BildungsRaum für Prostituierte

Beratungsstelle für Sexarbeiterinnen erhält Anerkennung als Frauenservicestelle

Wien (OTS) - Seit 10 Jahren berät SOPHIE BildungsRaum Frauen, die in der Sexarbeit tätig sind oder waren und tritt für eine Verbesserung ihrer Lebens- und Arbeitsbedingungen ein. Bei der gestrigen Jubiläumsfeier in der Einrichtung im 15. Wiener Gemeindebezirk überraschte Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek SOPHIE deshalb mit der Anerkennung als Frauenservicestelle. Frauenstadträtin Sandra Frauenberger und die Vorsitzende der Volkshilfe Wien Prof.in Erika Stubenvoll reihten sich unter die zahlreichen GratulantInnen.

"SOPHIE leistet seit 10 Jahren tolle Arbeit bei der Beratung von Sexdienstleisterinnen. Der Einsatz für bessere Arbeitsbedingungen, für Weiterbildung und soziale Absicherung ist vorbildhaft. Ich bin sehr froh, dass SOPHIE ab sofort als Frauenservicestelle anerkannt ist und wünsche dieser so wichtigen Einrichtung auch für die kommenden Jahrzehnte viel Erfolg und alles Gute", so die Ministerin zu ihrer Entscheidung. Prof.in Erika Stubenvoll, Vorsitzende der Volkshilfe Wien, freute sich besonders, dass durch diese Anerkennung, "die Arbeit in der Beratungsstelle nachhaltig gesichert ist."

Für Stadträtin Sandra Frauenberger leistet die Einrichtung auch einen wertvollen Beitrag für Frauen in Wien: "Mit dem BildungsRaum für Prostituierte oder der mobilen Beratung ist diese Organisation ein wichtiger Bestandteil des Beratungsangebots der Stadt. Das begleitende Street Work zum neuen Wiener Prostitutionsgesetz ist ein zentrales Projekt um garantieren zu können, dass die Frauen über die gesetzlichen Regelungen und ihre Rechte auch gut informiert sind. Ich bedanke mich zum 10-jährigen Jubiläum für die Zusammenarbeit und bin erfreut mit SOPHIE eine so zuverlässige Partnerin zu haben." Darüber hinaus bringt die Beratungsstelle ihre Expertise auch in die Steuerungsgruppe "Prostitution" der Stadt Wien ein und ist seit mehreren Jahren Teil der Arbeitsgruppe "Länderkompetenz Prostitution" des Bundeskanzleramtes.

Handlungsbedarf bei arbeitsrechtlicher Regelung von Prostitution

Mag.a Eva van Rahden, Leiterin von SOPHIE BildungsRaum wies in ihrer Rede auf weiteren Handlungsbedarf im Bereich Prostitution hin:

"Zwar ist die Sittenwidrigkeit, die bisher Verträge im Bereich der Prostitution verhindert hat, nach einem Urteil im letzten Jahr gefallen. Handlungsbedarf besteht aber trotzdem bei der arbeitsrechtlichen Regelung von Prostitution." Die Praxis zeige, so van Rahden weiter, dass Frauen sexuelle Dienstleistungen als Selbstständige, aber auch unter ähnlichen Rahmenbedingungen wie Unselbstständige anbieten würden und damit Weisungen unterliegen, ohne gleichzeitig den Schutz einer Arbeitnehmerin genießen zu können. "Angestelltenverhältnisse führen nicht automatisch zu mehr Abhängigkeit und Ausbeutung, sondern schützen im Gegenteil eine besonders stigmatisierte Gruppe", so van Rahden abschließend.

Muttersprachliche Beratung, Unterstützung und Begleitung

SOPHIE BildungsRaum für Prostituierte entstand vor 10 Jahren aus der EU-Gemeinschaftsinitiative EQUAL für innovative Sozialprojekte. Als frauenspezifische Einrichtung der Volkshilfe Wien wendet sich SOPHIE an Frauen, die in der Prostitution tätig sind oder waren. Die Arbeit ist von einem akzeptierenden Ansatz gegenüber den Lebenssituationen von Sexarbeiterinnen geprägt.

Sexarbeiterinnen erhalten bei SOPHIE-BildungsRaum - vielfach in ihrer Muttersprache - persönliche Beratung, Unterstützung und Begleitung. Regelmäßige Streetwork in ganz Wien ermöglicht zusätzlich eine direkte Kontaktaufnahme an den Arbeitsplätzen der Frauen. Seit Herbst 2010 bietet SOPHIE-BildungsRaum für Prostituierte im Rahmen von "SOPHIE mobil" aufsuchende Sozialarbeit und Konfliktmanagement rund um das Thema Prostitution auch in Niederösterreich an.

SOPHIE BildungsRaum für Prostituierte wird von der MA57-Frauenabteilung der Stadt Wien, der Wiener Gesundheitsförderung, dem Bundeskanzleramt:Frauen, dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz und dem Land Niederösterreich gefördert.

