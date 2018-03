Studio Dan - Uraufführung der konzertanten Installation "Musik für 11" am 21. Juni

Baden (OTS) - "Musik für 11" heißt das Orchesterwerk, das der Posaunist und Komponist Daniel Riegler eigens für das Badener Frauenbad sowie in Bezug auf die Ausstellung MARIO MERZ - ARNULF RAINER: TIEFE WEITE [FRAGMENTE] geschrieben hat. Am 21. Juni um 19 Uhr wird die konzertante Installation mit 11 Musikern seines Ensembles Studio Dan im Arnulf Rainer Museum uraufgeführt. Bereits um 18 Uhr findet ein Ausstellungsrundgang statt.

"Die Koordinaten meines Stücks für das Arnulf Rainer Museum in Baden lauten: großer Nachhall, viele Räume, Zahlensymbolik, Naturmaterialien. Das reicht. Mehr braucht man nicht, um beim Komponieren in den Prozess einzusteigen: Die spezielle Akustik erlaubt Experimente mit Überlagerungen, die vielen Räume machen neugierig und laden zur Bewegung ein, Zahlen spielen ohnehin immer irgendeine Rolle und die puren Materialien von Mario Merz lassen sich ebenso spielerisch in Klang übertragen", so Daniel Riegler.

Das österreichische Ensemble Studio Dan, 2005 von Daniel Riegler gegründet, realisiert zeitgenössische Musik jenseits üblicher Stilbegriffe. Es besteht aus Musikern aus den Bereichen improvisierter und Neuer Musik, Jazz und Rock.

Die konzertante Installation von Daniel Riegler findet im Rahmen der von Ángela Tröndle und Siegmar Brecher kuratierten Performance-Reihe statt. Auf Einladung des Arnulf Rainer Museum entwickeln Musiker, Schauspieler, bildende Künstler und Tänzer ortsspezifische Performances, um sich mit der Geschichte des Bauwerks, das von der Antike bis zu Gegenwart reicht, sowie mit den ausgestellten Werken auseinanderzusetzen. Am 16. November folgt die Schauspielerin Adele Neuhauser gemeinsam mit dem Kammer-Punk-Jazz-Ensemble Edi Nulz.

STUDIO DAN - MUSIK FÜR 11

Datum: Fr 21. Juni, 19 Uhr

Ticket: Euro 18.- (Vorverkauf: Euro 12.-)

Ort: Arnulf Rainer Museum, Josefsplatz 5, A-2500 Baden bei Wien

Information & Anmeldung:

E-Mail: office @ arnulf-rainer-museum.at

Tel. +43 (0) 2252 / 209 196

www.arnulf-rainer-museum.at

Weitere Informationen zu Studio Dan: www.studiodan.at

Rückfragen & Kontakt:

Presse Arnulf Rainer Museum

Julia Aßl

presse @ arnulf-rainer-museum.at

Tel.: +43 699 / 10 28 30 80