VoD-Plattform Flimmit erweitert das Serienangebot

Neue Folgen beliebter ORF-Produktionen zu günstigen Paketpreisen

Wien (OTS) - Der österreichische Video on Demand Anbieter-Flimmit setzt verstärkt auf Serienunterhaltung. Insgesamt 20 Produktionen umfasst der aktuelle Katalog, der in den vergangenen Monaten kontinuierlich ausgebaut wurde und auch in Zukunft regelmäßig erweitert werden wird. Ein Schwerpunkt liegt dabei wie schon in der Vergangenheit auf heimischen und deutschsprachigen Inhalten. So konnten etwa die gesamten vier Staffeln der beliebten ORF-Show "Wir sind Kaiser" neu dazu gewonnen werden. Auch zusätzliche Folgen von "Schnell ermittelt", "Schlawiner" sowie der Sat.1-Produktion "Es kommt noch dicker" bereichern ab sofort den Katalog der Streamingplattform.

Ein weiteres Kernstück bilden Serienklassiker wie "Highlander", "Dick Tracy" oder "Von null Uhr eins bis Mitternacht" - die kultige Krimireihe um einen weltbekannten Detektiv mit hundertprozentiger Aufklärungsrate. "Wir freuen uns, dass wir unseren Nutzern diese außergewöhnlichen Inhalte anbieten können", so Flimmit-Geschäftsführerin Karin Haager. "Viele der hochwertigen älteren Produktionen sind heute in guter Qualität nur mehr schwer zu bekommen. Auf Flimmit können Serienfans ihr Wunschprogramm nun rund um die Uhr genießen - unabhängig von Sendezeiten und auf dem Endgerät ihrer Wahl, egal ob Laptop, Tablet oder Smart TV."

Präsentiert wird das vielfältige und vergrößerte Angebot in einem neu strukturierten und völlig überarbeiteten Design. Auf diese Weise ist die Nutzung des Katalogs für Kunden in Zukunft noch einfacher und übersichtlicher. Erstmals ist es nun auch technisch möglich, gesammelte Staffeln zu einem fixen Paketpreis anzubieten. Für Flimmit-Nutzer heißt das: Die Lieblingsserie gibt es ab sofort zum günstigen Sonderpreis.

Mehr Informationen zum neuen Flimmit-Serienangebot unter www.flimmit.com/download-stream/serien.

Über Flimmit: Mit aktuell mehr als 1.000 Filmen und Serien ist Flimmit Österreichs größter unabhängiger Video on Demand-Anbieter. Der Service verbindet einen Webshop und einen Online Movie Guide kompakt auf einer Seite und hilft Internetnutzern, sich im täglich wachsenden Onlineangebot zurechtzufinden.

