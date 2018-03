Termine am 12. Juni in der "Rathauskorrespondenz"

Änderungen vorbehalten

Wien (OTS) -

08.30 Uhr, Key Note Speech mit Vbgmin Vassilakou (Rathaus, Festsaal, Akkreditierung unter press @ velo-city2013.com) 10.00 Uhr, Pressegespräch Wien Museum "Wien Außen - Ein Fotoprojekt von Didi Stattmann/18.30 Uhr Eröffnung (4., Wien Museum Karlsplatz) 10.00 Uhr, PK ÖVP Wien "Weiter gute Zeiten für Hietzing - Nominierte Bezirksvorsteher-KandidatInnen und StellvertreterInnen" mit Landesparteiobmann Juraczka, BV Gerstbach und den nominierten KandidatInnen (Austria Trend Parkhotel Schönbrunn, Cafe Schönbrunn, Extrazimmer, 13., Hietzinger Hauptstraße 10-14) 11.00 Uhr, Startschuss Summerstage/WAT-Spoki/SchülerInnenlauf mit StR Oxonitsch (9., U4 Station Roßauer Lände) 13.00 Uhr, Mayors Forum - Fototermin mit Bgm. Häupl, Vbgmin Vassilakou und anwesenden BürgermeisterInnen/MinisterInnen (1., Rathausplatz) 14.00 Uhr, Überreichung des Großen Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien mit dem Stern an Landeshauptmann Dr. Luis Durnwalder durch Landeshauptmann Häupl (Rathaus, Roter Salon) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Floridsdorf (Amtshaus, 21., Am Spitz 1, 2. Stock, Sitzungssaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Penzing (Amtshaus Hietzing/Penzing, 13., Hietzinger Kai 1-3, 1. Stiege, 2. Stock, Festsaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Favoriten (Amtshaus, 10., Keplerplatz 5, 1. Stock, Zimmer 111) 18.30 Uhr, Erstmalige Vergabe des Leon Zelman-Preises an den Verein "Gedenkdienst" durch StR Mailath-Pokorny (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 19.00 Uhr, Eröffnung der Ausstellung "Final Cuts" (MUSA, 1., Felderstraße 6-8)

