"Passion Opera" in den Bezirken 3, 16, 19, 15 und 4

Fünf "wienerische" Opern-Abende mit internationalen Sängern

Wien (OTS) - "Wir kommen mit unserer Oper zu den Menschen", sagt Sabina Zapior vom Kultur-Verein "Passion Artists". Die Leiterin des "Passion Opera Festival 2013" lädt zu Opern-Aufführungen in fünf Bezirken ein. Die Handlung der Werke wird dem Publikum auf "wienerische" Art erzählt. Aufstrebende internationale Künstler ermutigen die Zuhörer zum Mitsingen und Mittanzen. Die bekannte Giuseppe Verdi-Oper "Rigoletto" ist am Donnerstag, 13. Juni, ab 19.00 Uhr, im Festsaal des Magistratischen Bezirksamtes für den 3. Bezirk (3., Karl-Borromäus-Platz 3) zu hören. Zwei weitere "Rigoletto"-Abende finden am Freitag, 21. Juni, ab 20.00 Uhr, in der "Brunnenpassage" (16., Brunnengasse 71, Yppenplatz) und am Dienstag, 25. Juni, ab 19.00 Uhr, im Amtshaus Döbling (19., Gatterburggasse 14, Festsaal) statt. Wer "La Traviata in Wien" (Verdi-Liebesgeschichte, Sprache: italienisch/deutsch) erleben möchte, hat am Donnerstag, 20. Juni, ab 19.00 Uhr, im Festsaal des Magistratischen Bezirksamtes für den 15. Bezirk (Eingang: 15., Rosinagasse 4) Gelegenheit dazu. Die Donizetti-Oper "Der Liebestrank" wird am Montag, 24. Juni, im Amtshaus Wieden (4., Favoritenstraße 18, Festsaal) ab 19.00 Uhr, in einer reizenden Wienerstadt-Fassung ("... in Wien getrunken") dargeboten. Bei allen Aufführungen ist der Eintritt gratis. Spenden nimmt der Verein "Passion Artists" gerne an. Die Instrumental-Formation "Das kleine Wien Trio" umrahmt die Gesänge. Informationen und Sitzplatz-Reservierungen: Telefon 0676/944 32 00 bzw. E-Mail: info @ passionartists.com.

o Allgemeine Informationen: Kultur-Verein "Passion Artists": www.passionartists.com

