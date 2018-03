Nach erfolgreicher Markteinführung in den Vereinigten Staaten wird der neue U/S Mentor von Simbionix erstmals auch in Europa präsentiert

Cleveland (ots/PRNewswire) - Die Simbionix USA Corporation, einer der weltweit führenden Anbieter für medizinische Ausbildung und Simulationstraining, wird ihren neuen U/S Mentor(TM)-Simulator erstmals in Europa auf der SESAM (Society in Europe for Simulation Applied to Medicine)-Ausstellung, die in Paris (Frankreich) stattfindet, präsentieren.

Ultraschall wird in der Medizin häufig verwendet werden, da diese Methode sowohl zur Diagnose als auch für therapeutische Verfahren, bei denen der Ultraschall bei interventionellen Verfahren als Hilfe dient, eingesetzt werden kann. Auch in den Bereichen Trauma und Erste Hilfe wird der Ultraschall zunehmend verwendet, im Notfallmanagement ist er zu einem grundlegenden Hilfsmittel geworden. Ärzte und andere Gesundheitsexperten, die in der direkten Patientenversorgung beschäftigt sind, verwenden den Ultraschall im Büro und im Krankenhaus für die effiziente, kostengünstige, dynamische bildgebende Diagnostik, die eine Behandlungsplanung unter Vermeidung jeglicher ionisierender Strahlenbelastung ermöglicht.

Aufgrund der rasch ansteigenden Verwendung der Ultraschall-Technologie in verschiedenen medizinischen Fachrichtungen bietet der U/S Mentor von Simbionix einzigartige Ausbildungsmöglichkeiten, damit Gesundheitsexperten und Ärzte selbstständig Sonographie-Kenntnisse in ihrem Praxisbereich erwerben können. Die innovative Plattform

besteht aus

einer Prüfpuppe mit naturgetreu simulierter Anatomie, Physiologie und Pathologie, ausserdem werden Aufgaben und virtuelle Patientenfälle für umfassendes Training mit didaktischer Anleitung in Echtzeit und mit Messwerten für die objektive Auswertung geboten. Die Ausbildungsmodule



enthalten EKG, Werkzeuge zur Bildverbesserung, Messwerkzeuge, Farbdoppler, Cineloop-Aufnahmen und Berichte zu klinischen Befunden, die zu einer umfassenden Ausbildung in dem Verfahren beitragen.

"Die Entwicklung des U/S Mentor steht ganz im Sinne der Zielsetzung von Simbionix, Gesundheitsexperten die fortschrittlichsten Ausbildungsmöglichkeiten zu bieten", erklärte Gary Zamler, CEO von Simbionix. "Dieser neue Simulator ist der erste in unserer Produktreihe, der ausschliesslich für MIS-Verfahren konzipiert wurde und sich den aktuellen Anforderungen des Marktes und der Wünsche unserer Kunden widmet. Der neue U/S Mentor erfreut sich in den Vereinigten Staaten grösster Beliebtheit, wobei die Kunden insbesondere von der realistischen Bildgebung und den zahlreichen Trainingsmethoden beeindruckt sind."

Besuchen Sie Simbionix am Stand Nr. 15 B+C auf der SESAM, die vom 13. bis zum 15. Juni in Paris, Frankreich stattfindet, um den bahnbrechenden U/S Mentor sowie die gesamten Produktpalette der MIS-Simulatoren zu erleben.

Simbionix USA Corporation ist der weltweit führende Anbieter von Simulations-, Schulungs- und Ausbildungsprodukten für medizinische Berufe und die Gesundheitsbranche. Ziel des Unternehmens ist es, hochwertige Produkte zu liefern und dadurch klinische Verfahren und Ergebnisse zu optimieren.

