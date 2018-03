Neues Volksblatt: "Verhinderer" von Markus EBERT

Ausgabe vom 12. Juni 2013

Linz (OTS) - Zuerst war es der offensichtliche Futterneid, der den Widerstand universitärer Kreise gegen eine Medizin-Fakultät an der Linzer Johannes Kepler Universität maßgeblich nährte. Dieses Argument ist obsolet geworden, nachdem dezidiert erklärt wurde, dass eine Med-Fakultät in Oberösterreich finanziell nicht zulasten anderer Universitäten gehen wird. Ob Finanzministerin, Wissenschaftsminister, Landeshauptmann oder Staatssekretär: Allesamt haben sie das nach dem letzten Bund-Länder-Gipfel nachdrücklich betont.

Jetzt hat der Chef der Universitätenkonferenz, der Salzburger Rektor Heinrich Schmidinger, ein neues Argument gefunden. Er macht sich Sorgen um die Einhaltung wissenschaftlicher Standards an einer Med-Fakultät in Linz. Das ist, mit Verlaub gesagt, eigentlich eine Beleidigung der JKU-Verantwortlichen und aller, die hier anerkannte wissenschaftliche Leistungen erbringen.

Doch Schmidinger irrt ohnehin mit seinen Bedenken: "Primar/Primarin kann hier daher nur werden, wer von der JKU im Rahmen eines universitären Berufungsverfahrens zum Universitätsprofessor bestellt wird", heißt es in den Unterlagen über das "Linzer Modell" der Med-Fakultät, präsentiert am 14. Dezember. Das könnte auch der Chef der Universitätenkonferenz - der schließlich auch die JKU angehört -wissen, aber er betätigt sich lieber als versuchter Verhinderer einer tertiären Bildungseinrichtung.

