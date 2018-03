Tiroler Tageszeitung, Ausgabe vom 12. Juni 2013; Leitartikel von Christian Jentsch: "Das Leben der anderen".

Innsbruck (OTS) - Utl: Die US-Geheimdienste haben mit der großflächigen Überwachung des Internets die schlimmsten Befürchtungen wahr werden lassen. Im so genannten Krieg gegen den Terror scheint es keine Spielregeln mehr zu geben.

Im großen Stil hat der mächtige US-Geheimdienst NSA auf die Server von Internetriesen wie Google, Microsoft oder Apple zugegriffen und eine unvorstellbare Menge an Daten abgesaugt. Das weltweite Netz in der Hand eines US-Geheimdienstes - das scheint alle Horrorvorstellungen zu übertreffen. Und der frühere US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden - er hatte als Informant den Spionage-Skandal ins Rollen gebracht - erklärte in einem Interview mit dem Guardian: "Sie haben keine Ahnung, was alles möglich ist." Was die Spionage im Internet betrifft, scheint jedenfalls so ziemlich alles möglich zu sein. Und das, was technisch möglich ist, wird offenbar auch in die Tat umgesetzt. Wobei sich das schlechte Gewissen der US-Regierung in Grenzen hält. US-Präsident Barack Obama rechtfertigt die ausufernde Überwachung der Internetnutzer mit nationalen Sicherheitsinteressen. Angesichts der Bedrohung durch Terroristen müsse man eine Einschränkung der Privatsphäre in Kauf nehmen. Eine Einschränkung der Bürgerrechte wird damit achselzuckend akzeptiert.

Die Geister, die der frühere US-Präsident George W. Bush nach den Anschlägen vom 11. September 2001 mit seinem so genannten Krieg gegen den Terror rief, wird sein Nachfolger Barack Obama, der eigentlich vieles anders machen wollte, nicht mehr los. Im Oktober 2001 setzte Bush den Patriot Act in Kraft und weitete damit den Spielraum bei der Überwachung deutlich aus. Mittlerweile geht es längst nicht mehr um eine punktuelle Überwachung auf Grund konkreter Verdachtshinweise. Es geht vielmehr um eine flächendeckende Überwachung, der nahezu niemand entkommen kann.

Die USA als einzig verbliebene Supermacht spielen ihre Vormachtstellung in politischer, wirtschaftlicher und technologischer Hinsicht eiskalt aus. Auch in Hinblick auf die Überwachung weltweiter Datenströme durch finanziell hochgerüs tete Geheimdienste.

Den ohnehin zaghaften Protesten aus Europa wird man in Washington in diesem Zusammenhang kaum Gehör schenken. Wenn es um Eigeninteressen geht, sind Störfeuer selbst von Verbündeten unerwünscht. Und Europas Spitzenpolitiker werden sich hüten, die guten Beziehungen zu den USA aufs Spiel zu setzen. Auf der Strecke bleibt der Bürger, der immer stärker ins Fadenkreuz eines Überwachungsstaates gerät. Eines Überwachungsstaates, der keine Grenzen zu kennen scheint.

