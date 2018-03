Hochwasser-Gipfel: Finanzielle Unterstützung für Feuerwehren und Rettungsorganisationen

95 Millionen Euro jährlich aus Katastrophenfonds für Gerätschaften für die Freiwilligen Feuerwehren - Grenzüberschreitende Einsätze weiterhin möglich

Wien (OTS) - Bei dem heute im Innenministerium stattgefundenen Hochwasser-Gipfel einigte man sich darauf, dass 95 Millionen Euro für die nächsten Jahre aus dem Katastrophenfonds für Gerätschaften für die Freiwilligen Feuerwehren zur Verfügung gestellt werden. "Damit kann in Zukunft durch die Freiwilligen Feuerwehren auch weiterhin rasch und flächendeckend geholfen werden", sagte Innenministerin Johanna Mikl-Leitner im Rahmen einer Pressekonferenz nach dem Hochwasser-Gipfel im Innenministerium.

Neben den Feuerwehren werden aber auch in Hinkunft die Rettungsorganisationen mit finanzieller Unterstützung aus der öffentlichen Hand für den Katastrophenfall rechnen können.

Was die Entgeltfortzahlung an die freiwilligen Helfer betreffe, stellte die Innenministerin klar: "Vonseiten der Wirtschaft und der Unternehmen wird es weiterhin, wie auch in der Vergangenheit, eine große Solidarität geben." Auf Sozialpartner-Ebene werde zudem eine Gleichstellung von Arbeitern und Angestellten in arbeitsrechtlicher Sicht ausgearbeitet werden. "Auch hier werden wir in naher Zukunft zu einem Ergebnis kommen", sagte Mikl-Leitner.

"Länderübergreifende Einsätze von Freiwilligen werden im Katastrophenfall auch weiterhin unbürokratisch und auf Basis der Kameradschaft möglich sein", versicherte die Innenministerin. Zudem werden Arbeiter- und Wirtschaftskammer die jüngste Hochwasserkatastrophe evaluieren und gangbare Vorschläge für die Zukunft ausarbeiten. "Österreich ist ein Land der Freiwilligen, und in Österreich ist das Ehrenamt eine Ehrensache - das wird auch in Zukunft hoch gehalten", sagte Mikl-Leitner.

"66.000 Menschen haben sich bei der Hochwasserkatastrophe in den vergangenen Tagen ohne lange zu zögern und selbstlos in den Dienst der Gesellschaft gestellt. Wir sind stolz darauf, dass Hilfe und Unterstützung im Katastrophenfall und auch bei den Aufräumarbeiten auf freiwilliger und unentgeltlicher Basis in unserer Gesellschaft eine Selbstverständlichkeit, ja einen hohen Wert darstellt", sagte die Innenministerin. "Und diese vielen freiwilligen Frauen und Männer verdienen die Unterstützung der öffentlichen Hand."

Die heutige Konferenz habe klar den Handlungsbedarf aufgezeigt. "Es war mir auch wichtig, alle relevanten Player an einen Tisch zu bringen, damit die Bedürfnisse aufgezeigt, die Standpunkte ausgetauscht und die offenen Fragen deutlich angesprochen werden können. Ich danke daher allen Beteiligten, die sich an diesem heutigen konstruktiven Diskussionsprozess beteiligt haben", sagte Mikl-Leitner.

