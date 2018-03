Wiener Zeitung: Leitartikel von Reinhard Göweil: "Der König ist nackt"

Ausgabe vom 12. Juni 2013

Wien (OTS) - Das brutale Vorgehen der Staatsmacht am Taksim-Platz in Istanbul und die martialischen Töne von Ministerpräsident Erdogan zeigen, dass auch in der Türkei die Politik nicht kapiert, was sich derzeit in der Gesellschaft abspielt. Die Proteste entzündeten sich zuerst, weil am historisch bedeutsamen Platz monströse Umbauten geplant sind - ohne vorherige Einbindung der Bürger. Erst Wasserwerfer und Tränengas machten aus einer punktuellen Demonstration eine flächendeckende Protestwelle.

Nun ruft Erdogan, der zuvor den Umbau im Stillen vorangetrieben hat und dann die Polizei schickte, das "Ende der Toleranz" aus. Welcher Toleranz? Recht viel intoleranter als Erdogan kann man einen solchen Prozess ohnehin nicht führen. Anwälte, die inhaftierten Besetzern des Platzes beistehen wollten, wurden ihrerseits ins Gefängnis geworfen. Und das nun beschlussreife Alkoholverbot zwischen 22 und 6 Uhr Früh hat weniger mit Gesundheitspolitik zu tun als mit der Befriedung radikal-islamischer Kräfte in Erdogans Partei.

Der Ministerpräsident selbst spricht in seinen Reden nun die "Brüder" in den arabischen Ländern an - Europa kommt nicht vor. Diese Zivilgesellschaft, die gegen Regierende aufbegehrt, wird von ihm in den westlichen Werte-Kanon eingebettet. Da geht es gleich in einem Aufwaschen, die "westlichen" Kaufleute im Land in die Verantwortungskette für die Proteste zu integrieren. Die "dankten" es der Regierung auch gleich: Die Börse in Istanbul verlor in wenigen Tagen 18 Prozent an Wert, die türkische Lira ging zum Euro um acht Prozent zurück, die Zinsen für türkische Staatspapiere stiegen.

Die EU sollte dagegen antizyklisch handeln. Gerade jetzt wäre es wichtig, der Türkei (und vor allem den Bürgern) eine klare europäische Perspektive zu zeigen. Die Beitrittsverhandlungen zu stoppen, wie bereits gefordert wird, würde bloß das schnell gezimmerte Vorurteil Erdogans bestätigen.

Wenn die EU nun politisch bereit wäre, der Türkei stärker entgegenzukommen, würde dies der Regierung in Ankara Wind aus den Segeln nehmen und die liberalen Kräfte unterstützen. Denn Erdogan, der die Türkei wirtschaftlich deutlich nach vorne geholt hat, setzt die Polizei am Taksim-Platz und Gezi-Park ein, weil auch dort die Menschen erkannten, dass der König nackt ist. Die EU könnte ihn in Kleider hüllen.

www.wienerzeitung.at/leitartikel

Rückfragen & Kontakt:

Wiener Zeitung

Sekretariat

Tel.: +43 1 206 99-474

redaktion @ wienerzeitung.at

www.wienerzeitung.at