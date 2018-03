Die Oberoi Group gibt Eröffnung des Oberoi, Dubai bekannt

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Das höchste Niveau an zeitgemässem Luxus und Service im Herzen von Dubai

Die Oberoi Group hat heute die Eröffnung des Oberoi, Dubai bekanntgegeben. Das Oberoi, Dubai wird das erste Objekt der Gruppe in den Vereinigten Arabischen Emiraten sein. Das Oberoi befindet sich im Oberoi Centre und ist ein modernes Luxushotel, das für Höhe, Licht und Raum steht. Das Hotel blickt auf das symbolträchtige Burj Khalifa, und alle 252 Zimmer und Suiten verfügen über Bodenfenster, die eine spektakuläre Aussicht auf die Skyline der Stadt bieten. Das Hotel zeichnet sich durch seine zentrale Lage aus und ist nur einige Autominuten von der Downtown von Dubai und der Dubai Mall entfernt.

"Wir freuen uns, das Oberoi in Dubai vorzustellen, das Luxus und Gastlichkeit auf höchstem Niveau bietet. Die Eröffnung des Hotels ist ein bedeutender Moment für uns. Eine Reihe Oberoi-Hotels wird immer wieder unter die besten Häuser der Welt gewählt. Ich bin mir sicher, dass das Oberoi, Dubai diese Tradition fortsetzen wird", sagte Herr P.R.S. Oberoi, Executive Chairman der Oberoi Group.

Herr Karim Bizid, General Manager des Oberoi, Dubai, setzte hinzu:

"Mit der Eröffnung des Oberoi, Dubai bieten wir anspruchsvollen Geschäftsreisenden und Touristen eine Oase der Ruhe mit einem warmen, herzlichen und persönlichen Service. Wir sind uns sicher, dass das Oberoi, Dubai einen greifbaren Mehrwert für das Gastgewerbe in den Vereinigten Arabischen Emiraten darstellen wird."

Gemäss der Tradition des Pioniergeistes der Gruppe bringt das Oberoi, Dubai einen Ethos des kompromisslosen Service in die Vereinigten Arabischen Emirate; Mitarbeiter in Schlüsselpositionen wurden im Oberoi Centre of Learning and Development ausgebildet. Das Oberoi, Dubai wird mit einem nahtlosen 24-Stunden-Checkin, einem 24-stündigen Butler-Dienst und dem Concierge-Dienst Les Clefs d'Or aufwarten.

Die kulinarischen Höhepunkte beim Oberoi, Dubai umfassen eine reiche Palette sinnlicher Erlebnisse. UMAI, ein zeitgemässes panasiatisches Restaurant, NINE7ONE, ein ganztägig geöffnetes Speiserestaurant mit Weltklasseküche und ANANTA, ein indisches Spezialistätenrestaurant.

Legendärer Service, geboten durch aufmerksame und herzliche Mitarbeitern, wird das Oberoi, Dubai zum Hotel der Wahl für anspruchsvolle Geschäftsreisende und Touristen in den Vereinigten Arabischen Emiraten machen.

Informationen zur Oberoi Group

Die Oberoi Group wurde 1934 gegründet und führt derzeit in mehreren Ländern 30 Fünf-Sterne-Hotels, ein Nilkreuzfahrtschiff und ein Motorschiff vor Kerala unter den Marken "Oberoi" und dem fünfsternigen "Dreispitz". Die Gruppe ist auch in den Bereichen Flug-Catering, dem Führen von Flughafenrestaurants, Reisedienstleistungen, Fahrzeugvermietung, Projektmanagement und Unternehmenscharterflüge tätig.

http://www.oberoihotels.com | http://www.tridenthotels.com

