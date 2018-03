Vier Bundesminister feiern das 100-Jahr-Jubiläum des Regierungsgebäudes am Wiener Stubenring

Vor 100 Jahren ist das Haus am Wiener Stubenring eröffnet worden - Festakt mit Mitterlehner, Berlakovich, Hundstorfer und Bures

Wien (OTS/BMWFJ) - Im traditionsreichen Regierungsgebäude am Wiener Stubenring wurde am Dienstagnachmittag das Jubiläum des 100-jährigen Bestandes gefeiert. Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner, Landwirtschaftsminister Nikolaus Berlakovich und Infrastrukturministerin Doris Bures - sie alle haben ihre Büros in diesem Haus - nahmen an dem Festakt teil, in dessen Rahmen Dompfarrer Toni Faber das Gebäude segnete. Der ebenfalls in diesem Haus amtierende Sozialminister Rudolf Hundstorfer konnte wegen der Teilnahme an einem Hochwasser-Gipfel nicht dabei sein.

Wirtschaftsminister Mitterlehner erinnerte an die wechselvolle Geschichte des Hauses, das 1913 als "Reichskriegsministerialgebäude" der Monarchie eröffnet worden ist, und spannte den Bogen bis zur heutigen Zeit. "Seit 100 Jahren steht der 'Stubenring 1' im Zentrum des politischen Geschehens und beherbergt heute gleich vier Bundesministerien. Unser Ziel ist es, das historische Flair des Gebäudes auf allen Ebenen mit neuem Leben zu erfüllen. Einerseits wird die historische Bausubstanz unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes saniert und auf den neuesten Stand gebracht. Andererseits verbessern wir laufend die Kundenorientierung unserer Angebote und Maßnahmen, um bürgernah und serviceorientiert agieren zu können", sagte Mitterlehner, zu dessen Ressort die Burghauptmannschaft Österreich ressortiert, die das Gebäude heute verwaltet.

Landwirtschaftsminister Berlakovich sieht das Haus als ein historisches Monument und einen Ort, an dem Geschichte geschrieben wurde. "Diese mahnt uns, Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen und ermutigt uns, mit Nachdruck für die positive Entwicklung in unserem Land zu arbeiten!", betonte der Landwirtschaftsminister.

Sozialminister Hundstorfer bezeichnet in einer Grußbotschaft das Haus als Ausgangs- und Angelpunkt gesellschaftlicher Veränderungen und Neuerungen. Für ihn als Sozialminister hat es insofern eine besondere Bedeutung, weil hier mit der Gründung des Staatsamtes für soziale Fürsorge im Jahre 1918 erstmals in der Geschichte Österreichs Sozialpolitik explizit als wesentliche staatliche Aufgabe anerkannt wurde. "Die Rahmenbedingungen und Herausforderungen für die Sozialpolitik haben sich über die Jahrzehnte gewandelt, die Grundausrichtung des Sozialministeriums ist die gleiche geblieben:

Gestern wie heute steht die Arbeit dieses Hauses für Hilfe und Unterstützung des Staates für Menschen, die auf das 'Ministerium für Solidarität' angewiesen sind", sagte Hundstorfer.

Infrastrukturministerin Doris Bures sieht das Haus dank seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als eines der bundespolitischen Zentren der Republik. "Ihre engagierte Arbeit im Dienste der Bürgerinnen und Bürger ist es, die die Bedeutung dieses Hauses für Österreich ausmacht", so die Infrastrukturministerin.

