Das Hernstein Institut für Management und Leadership unter neuer Leitung

Wien (OTS) - Mag. Eva-Maria Ayberk hat mit Juni 2013 die Leitung des Hernstein Instituts für Management und Leadership der Wirtschaftskammer Wien übernommen. Die studierte Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlerin startete ihre berufliche Karriere in Marketing und Customer Relations und ist seit 2003 in leitenden Funktionen in der Führungskräfteentwicklung tätig.

Die gebürtige Salzburgerin bringt fundierte Expertise in der Entwicklung von Programmen für Management- und Leadership für nationale und internationale Unternehmen mit. Ihre mehrjährige Erfahrung als strategische Personalentwicklerin in einem börsennotierten Konzern stärkt Hernsteins Position als Partner für die strategische Managemententwicklung.

Sie hält ein Zertifikat des renommierten britischen Chartered Institute of Personnel and Development und ist ausgebildete Trainerin und Coach.

"Mit Eva-Maria Ayberk haben wir eine sehr kompetente Managerin für das Hernstein Institut gewinnen können. Durch ihre vielfältige berufliche Erfahrung kennt sie die Anforderungen an erfolgreiche Führungskräfteentwicklung, sowohl aus Sicht von Unternehmen als auch aus der externen Beraterperspektive," sagt KommR. Brigitte Jank, die Präsidentin der Wiener Wirtschaftskammer.

"Führung und Unternehmenserfolg sind untrennbar miteinander verbunden. Ich freue mich sehr, dass ich nun gemeinsam mit meinem hoch kompetenten Hernstein-Team Führungsleistungen von ManagerInnen wirksamer machen und so die Leistungsfähigkeit von Unternehmen und Organisationen nachhaltig stärken kann", so Eva-Maria Ayberk abschließend.

